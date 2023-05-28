"Какая боль...": Неожиданно завершился матч "Астана — Атырау" в КПЛ

Фото: пресс-служба ФК "Астана"

В матче 11-го тура Казахстанской Премьер-Лиги "Атырау" дома сыграл с "Астаной", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Явными фаворитами считались идущие на первом месте действующие чемпионы страны.

Астанчане владели инициативой на поле с первых минут, соперник почти не выходил к чужой штрафной, однако много опасных моментов у ворот Егора Хаткевича не было. Ближе к концовке поединка атыраусцы стали действовать активнее, но, как и соперник, забить не сумели.

Встреча закончилась со счётом — 0:0.

Теперь у "Астаны" стало 29 очков, и она продолжает возглавлять турнирную таблицу, "Атырау" с 18 баллами поднялся ближе к лидерам.