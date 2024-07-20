Как живут казахстанские спортсмены в олимпийской деревне

Первые казахстанские спортсмены благополучно добрались до Парижа, где в скором времени начнутся Олимпийские игры-2024. В их числе сборная по стрельбе из лука, которая уже 25 июля выйдет на старт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Олимпийская деревня построена в северном пригороде Парижа, а ее площадь составляет 52 гектара. Инфраструктура включает в себя все необходимое: 40 жилых домов, тренировочные корпусы, поликлинику, столовую и другие необходимые для комфортной жизни объекты. Для досуга атлетам будут доступны клубы.

Один из лидеров команды - Ильфат Абдуллин - сделал небольшой репортаж и показал, в какой обстановке будут жить казахстанские олимпийцы на время проведения Олимпиады.

"Мы сегодня заехали с утра в деревню. Успели только позавтракать (улыбается). Наша команда стала первой из сборной Казахстана, кто уже заселился. Будем всех встречать (улыбается).

Что могу сказать? Условия отличные, атмосфера олимпийская. Все красиво и уютно. Вот насчет столовой полноценно не могу сказать. Мы еще не успели как следует ознакомиться с меню, но, думаю, оно включает в себя все необходимо и каждый найдет свое.

Плюс дополнительно внутри деревни имеются зоны питания, кофейни и так далее",- поделился первыми эмоциями Абдуллин.

По его словам, жилые помещения также оставили приятное впечатление.

"В номере имеется все, что нужно. Кроме кондиционера (улыбается). Но отмечу, что условия хорошие в деревне. Волонтеры встречают и отлично помогают".

Отметим, что всего в Олимпийской деревне будут проживать около 14,5 тысяч человек. Из них девять тысяч спортсменов. Сборную Казахстана представят 80 атлетов, которые выступят в 25 видах спорта.

Фото: olympic.kz/Ильфат Абдуллин