Как живет самая пожилая жительница страны, которой через три месяца исполнится 115 лет

Воспитать четверых детей, 15 внуков и 25 правнуков, да еще и находиться во здравии в свои 114 лет. Туймегуль Темирбаева, жительница села Кызылжар в области Улытау, официально признана главным долгожителем Казахстана. Корреспондент BaigeNews.kz поговорил с семьей женщины, которая увидела несколько эпох, и узнал подробности из ее жизни.

Родилась Туймегуль Темирбаева в семье коневодов, 1 января 1910 года в районе Байкадам Жамбылской области. Мать девочка потеряла рано, в возрасте трех лет. Но жизненные трудности не смогли сломить ее дух. Первые годы сознательной жизни юная Туймегуль провела в родном регионе, помогала отцу по хозяйству. Там же, в двадцать два года, встретила будущего супруга, жанааркинца Аязбая Темирбаева. В том же году молодые сыграли свадьбу.

Животноводство стало основным занятием семьи, помимо работы в совхозе. Пока муж пас табуны, она помогала доить лошадей, вспоминает Туймегуль Темирбаева. Жили просто, буквально в юрте, пока в середине пятидесятых не решили перебраться в село Кызылжар, Жанааркинского района. В итоге в семье родилось четыре ребенка, последние 35 лет Туймегуль Темирбаева живет с семьей младшего сына Сөртібая.

"Сейчас мама не очень хорошо слышит из-за возраста, но по дому передвигается без посторонней помощи. Ей нужен уход. У меня самого четверо детей: 3 дочки и сын. Он и невестка живут в Караганде. Один мой внук учится в первом классе, второй во втором, и третий и третьем. Все они очень любят проводить время со своей бабушкой", - рассказывает сын Туймегуль Темирбаевой.

Его жена, Раушан Темирбаева, многому научилась у своей свекрови. К примеру, взбивать шерсть и валять войлок. Секретом долголетия матери мужа считает активную жизнь и постоянный контакт с природой.

"До 90 лет она активно помогала мне заниматься хозяйством, к примеру, доить коров. Однако потом возраст все же дал о себе знать, что впрочем, не мешает моей свекрови продолжать заниматься домашними делами. Нам повезло, что в столь солидном возрасте она находится в полном здравии", - рассказывает Раушан Темирбаева.

Сегодня женщина работает преподавателем в местной школе. Освоить профессию тоже смогла благодаря своей свекрови. Ведь той приходилось заниматься воспитанием детей, пока Раушан получала образование.

"Всего я родила пятерых детей. Все свободное время она проводила с ними, делилась своей мудростью и воспитанием. Она никогда на меня не обижалась и всегда давала много советов. Наша семья любит собираться вместе по праздникам, будь то Международный женский день или, как сегодня, День пожилых людей. И тогда мы стараемся помочь нашей любимой апа, всем, чем только можем. Она прожила жизнь богатую на события и впечатления. Единственное, что можно было бы исправить – это пенсия. Она не превышает 40 тысяч тенге", - рассказывает Раушан Темирбаева.

Сейчас семья продолжает жить в своем селе и вряд ли куда-нибудь уедет. Раньше такие мысли появлялись, однако теперь сама долгожительница не хочет прощаться с аулом, где у нее прошла такая насыщенная и яркая жизнь.

Рабочие заслуги Туймегуль Темирбаевой были отмечены государством. Как тыловик она получила юбилейную медаль к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. К слову, сегодня в области Улытау проживают почти 11 с половиной тысяч приравненных к участникам ВОВ и ветеранам тыла людей, а также пенсионеров старше 70 лет. Без внимания в Международный день пожилых людей не оставили никого.