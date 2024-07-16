Как живет алматинское село без спиртного, конфликтов и криминала

В Алматинской области жители села Бояулы отказались от спиртного пять лет назад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Такое решение приняли старейшины аула. Продавцы сразу убрали с прилавков магазинов весь алкоголь. Теперь здесь продают только соки, газировку и минеральную воду.

"В этом магазине я работаю 15 лет. С момента открытия мы вообще не продавали алкогольных напитков. Поэтому в нашем селе спокойно, нет криминала. Мы хотим, чтобы и другие последовали нашему примеру", – говорит продавец Раушан Копенбаева.

Уже пятый год в населённом пункте участковые инспекторы не фиксируют никаких правонарушений. Нет даже семейных конфликтов. В селе открыли медресе для детей. В свободное время школьники также посещают спортивные секции и творческие кружки.