Как живет алматинское село без спиртного, конфликтов и криминала
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В Алматинской области жители села Бояулы отказались от спиртного пять лет назад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Такое решение приняли старейшины аула. Продавцы сразу убрали с прилавков магазинов весь алкоголь. Теперь здесь продают только соки, газировку и минеральную воду.
"В этом магазине я работаю 15 лет. С момента открытия мы вообще не продавали алкогольных напитков. Поэтому в нашем селе спокойно, нет криминала. Мы хотим, чтобы и другие последовали нашему примеру", – говорит продавец Раушан Копенбаева.
Уже пятый год в населённом пункте участковые инспекторы не фиксируют никаких правонарушений. Нет даже семейных конфликтов. В селе открыли медресе для детей. В свободное время школьники также посещают спортивные секции и творческие кружки.
"Я работаю участковым инспектором уже пятый год. Местные жители совместно с правоохранительными органами пришли к единому решению, что в селе не будут продавать спиртное. Результаты не заставили долго ждать: здесь не происходит правонарушений или семейно-бытовых конфликтов", – рассказал участковый инспектор полиции села Бояулы Абай Базаралды.
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