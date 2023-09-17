Как жители Алматы отмечают День города

Каждое третье воскресенье сентября Алматы празднует свой день рождения – День города. В этом году торжественные празднования проходят на площади имени Абая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

На площади Абая с поздравительной речью к алматинцам обратился глава города Ерболат Досаев. Аким Алматы особо отметил историческую роль города в истории нашей страны и поблагодарил жителей за вклад в его развитие.

После Ерболат Досаев наградил званием "Почетный гражданин города Алматы" людей, которые внесли весомый вклад в развитие и процветание мегаполиса: среди них ученые, медики, художники, общественные деятели.

Список почётных граждан города пополнили легендарный вокально-инструментальный ансамбль "Дос-Мукасан"; выдающийся ученый-антрополог Оразак Исмагулов; известный художник, член РОО "Союз художников Казахстана" Алпысбай Казгулов; народная артистка Казахстана Жания Аубакирова; общественный деятель, председатель ОО "Координационный совет общественных объединений ветеранов и инвалидов войны в Афганистане" Мурат Абдушукуров; государственный и политический деятель Сат Токпакбаев; Академик НАН РК Гахип Уалиев; учёный-математик, академик НАН РК Аскар Джумадильдаев; заслуженный тренер РК, ветеран спорта, футболист Куралбек Ордабаев;редседатель совета директоров АО "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии" Зауреш Аманжолова.

По завершении официальной части аким города посетил "Alma Fest" в парке Первого президента и фестиваль современного искусства "Artbat Fest".

В районах города и на улицах Панфилова и Жибек жолы проходит фестиваль "Туған күніңмен, Алматым!". Празднование также проходит и на площади Абая. Вас ждут ярмарки ремесленников, выставки искусства, выступления артистов, перформансы и много зрелищного и интересного.

Отметим, что Аlmaty cover show стал настоящим праздником для всех любителей музыки и жителей города. Накануне Дня города на площади "Астана" выступили талантливые исполнители, которые порадовали зрителей своими кавер-версиями известных композиций и собственными песнями.

Группа Arkaiym, певицы Камшат Жолдыбаева, Аружан Ардак, Зарина Омарова, Мухтар Ханзада и коллектив "МузАрт" создали неповторимую атмосферу праздника и подарили зрителям незабываемые эмоции.

Музыкальный марафон продолжался до позднего вечера, а артисты успевали не только спеть, но и поздравить любимый город с днём рождения.

Фото: акимат Алматы