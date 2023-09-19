Как защититься от нового штамма коронавируса, рассказал иммунолог

Российский врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал об особенностях нового штамма коронавируса "Пирола", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "МИР 24".

Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса были зафиксированы в Европе в конце лета. Тогда он был обнаружен в десяти странах.

"Линия "Пирола" относится к виду "Омикрон", который начал распространяться с начала 2022 года. Этот вариант достаточно заразный, вызывает манифестное, видимое заболевание с температурой, головными болями и болями в горле. Сама по себе картина достаточно похожа на заболевание гриппом", — рассказал врач.

У обнаруженной "Пиролы" эксперты зафиксировали около 30 мутаций, и все они произошли в довольно короткий срок.

"Большое количество мутаций сразу в одном штамме коронавируса говорит о том, что он либо достаточно долго находился в организме человека с иммунодефицитом, либо были переходы инфекции от человека к другим животным и обратно, и вирус мог набирать мутации вне организма человека(...)Пациент с иммунодефицитом представляет для вируса ценный резервуар, в котором он может долго сохраняться, накапливать мутации и передаваться во времени. Мы раньше считали, что люди с иммунодефицитом будут тяжелее болеть коронавирусной инфекцией. В какой-то степени, это так, но убивает гипериммунная реакция на коронавирус. Поэтому важна вакцинация, чтобы иммунная система не попадала в гипервозбужденное состояние", — считает специалист.

Также врач ответил на вопрос о том, насколько существующие вакцины от коронавируса могут противостоять новому штамму.