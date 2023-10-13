Как защитить свои данные от мошенников, рассказал эксперт

В Астане прошёл международный технологический форум Digital Bridge. Один из его спикеров – независимый эксперт в области кибербезопасности, ИТ и коммуникаций Евгений Питолин. В интервью BaigeNews.kz он подвёл итоги форума, рассказал, как уберечь себя от мошенников, а также высказал мнение о развитии казахстанского образования в сфере ИТ.

Эксперт выступил на форуме с темой об искусственном интеллекте. По его словам, многих это заинтересовало, было большое количество желающих прослушать выступление спикеров.

"Форум с годами растёт. Это главное цифровое событие года. В этом году ощущается его международная роль. В пленарных заседаниях, дискуссионных панелях с докладами выступило большое количество иностранных экспертов, как независимых, так и представляющих крупных разработчиков. Вклад инвесторов, представителей венчурного капитала, компаний, которые серьёзно рассматривают локализацию в стране – всё это обсуждалось. Тема кибербезопасности и искусственного интеллекта важна, и она была одной из ключевых на форуме. С этой темой я выступил", - сказал Евгений Питолин.

Утечка данных, безопасность в Сети – темы, которые волнуют казахстанцев. Недавно граждане столкнулись с утечкой информации о них. Её предоставлял один из ботов.

"Никакой драмы в этом нет. Весь хайп создаётся благодаря СМИ и отсутствию достоверной информации и экспертизы этой отрасли. В боте казахстанцы могли найти данные, утекшие раньше. То есть, это данные со служб доставки, медицинских компаний. Новых утечек не было. Просто они были агрегированы в одном месте. Конечно, утечки – это плохо. И происходит это по двум причинам. Первая заключается в том, что, к сожалению, многие люди не обладают знаниями в сфере безопасности, и они уязвимы для мошенников. Вторая – бизнес в силу мягкой регуляторики и отсутствия реальных штрафов выбирает более расслабленную позицию в кибербезопасности. Поэтому государству в этом направлении нужно работать более плодотворно, показывать, что их зона ответственности гораздо серьёзнее", - сказал эксперт.

По его словам, полностью защититься от мошенников нельзя, так как утечки информации всегда будут.

"Но можно сократить количество таких случаев. Если говорить о каком-то наборе простых правил, отмечу несколько пунктов. Первый заключается в том, что нужно быть внимательным. Не стоит кликать на всякие посторонние ссылки. Если что-то приходит непонятное, подозрительное, это должно проверяться. Если кто-то отправил по почте, в мессенджерах подозрительную ссылку, нужно дополнительно позвонить, узнать и проверить присылал он это или нет. Второй пункт касается паролей. Их нужно делать сложными, но запоминающимися. Регулярно менять. И не делать одинаковые пароли ко всем аккаунтам.

Третье – использовать технологии шифрования трафика. Особенно, в местах, где есть бесплатный Wi-Fi. Не подключаться к Egov, когда вы используете бесплатный интернет в общественных местах. Лучше обращаться к этим данным, когда находитесь в безопасной сфере, например, дома.

Четвёртое – с ответственностью относиться к своим данным, не разбрасываться ими. Не оставлять везде номера телефонов, электронные адреса. Не прикреплять свою основную карту для такси, доставки еды. Для этого лучше завести вторую почту, симку для смс.

Также нужно использовать защитные программы, антивирусы, которые обязательно должны быть платными. Бесплатные не защищают.

И самое главное – быть максимально подозрительным и проверять все входящие письма, никому не верить и быть начеку. Это основные советы, которые можно дать, чтобы защитить свои данные", - сказал Евгений Питолин.

Говоря об образовании в ИТ-сфере, эксперт отметил, что многим специалистам не хватает soft skills. То есть, надпрофессиональных навыков, которые помогают решать жизненные задачи и работать с другими людьми.

"У нас хорошо учат каким-то профессиональным знаниям, но soft skills практически не разрабатываются. Специалисты, получая какие-то предложения, не умеют вести переговоры, расти по карьерной лестнице. Вторая проблема в том, что когда такой специалист попадает на работу, ему крайне сложно коммуницировать с руководством. Ведь нужно уметь продавать свою работу, презентовать себя. Считать, что ИТ – это только технологии неправильно. К сожалению, уметь защищать проекты не учат. Это большая зона роста, о которой нужно задуматься тем, кто руководит образованием. Ведь быть успешным ИТ-специалистом - значит постоянно развиваться. Хороший технический специалист – не означает хороший сотрудник и коммуникатор. Пресловутые тренинги личностного роста могут в какой-то степени помочь в этом вопросе", - говорит эксперт.

Евгений Питолин считает, что все задачи, которые ставит президент в развитии ИТ, реально выполнить в скором будущем.