Как защитить ребёнка от падения из окна рассказали полицейские
Сегодня, 17:42
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Сегодня, 17:42Сегодня, 17:42
173Фото: pxhere.com
В Астане с начала года зарегистрировано 26 фактов выпадения детей из окон. Для предупреждения таких фактов инспекторы ювенальной полиции регулярно проводят профилактическую работу и предупреждают жителей столицы о мерах безопасности, передаёт BaigeNews.kz.
Полицейские считают, что большая часть несчастных случаев происходит из-за пренебрежительного отношения родителей к безопасности детей.
"Призываем родителей соблюдать элементарные правила безопасности и не допускать оставления детей по долгу без присмотра:
- не держите окна открытыми, если ваш ребёнок дома;
- никогда не полагайтесь на москитные сетки, дети будут опираться на них и падать вместе с ними;
- установите на окна специальные системы защиты (фиксаторы, блокираторы), чтобы ваш ребёнок не смог самостоятельно открыть окно;
- расставьте мебель подальше от окна, чтобы ребёнок не мог на него залезть;
- помните, что жизнь и здоровье ваших детей бесценны", - обратились полицейские к астанчанам.