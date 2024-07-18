Как защитить ребёнка от падения из окна рассказали полицейские

В Астане с начала года зарегистрировано 26 фактов выпадения детей из окон. Для предупреждения таких фактов инспекторы ювенальной полиции регулярно проводят профилактическую работу и предупреждают жителей столицы о мерах безопасности, передаёт BaigeNews.kz.

Полицейские считают, что большая часть несчастных случаев происходит из-за пренебрежительного отношения родителей к безопасности детей.

"Призываем родителей соблюдать элементарные правила безопасности и не допускать оставления детей по долгу без присмотра: