  • 18 Июля, 18:43
  • BAIGENEWS

Как защитить ребёнка от падения из окна рассказали полицейские

Сегодня, 17:42
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pxhere.com Сегодня, 17:42
Сегодня, 17:42
173
Фото: pxhere.com

В Астане с начала года зарегистрировано 26 фактов выпадения детей из окон. Для предупреждения таких фактов инспекторы ювенальной полиции регулярно проводят профилактическую работу и предупреждают жителей столицы о мерах безопасности, передаёт BaigeNews.kz.

Полицейские считают, что большая часть несчастных случаев происходит из-за пренебрежительного отношения родителей к безопасности детей.   

"Призываем родителей соблюдать элементарные правила безопасности и не допускать оставления детей по долгу без присмотра:

  • не держите окна открытыми, если ваш ребёнок дома;
  • никогда не полагайтесь на москитные сетки, дети будут опираться на них и падать вместе с ними; 
  • установите на окна специальные системы защиты (фиксаторы, блокираторы), чтобы ваш ребёнок не смог самостоятельно открыть окно;
  • расставьте мебель подальше от окна, чтобы ребёнок не мог на него залезть;
  • помните, что жизнь и здоровье ваших детей бесценны", - обратились полицейские к астанчанам.

Самое читаемое

Наверх