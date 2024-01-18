Как защитить детей от кибербуллинга, рассказали в Минцифры

Комитет по информационной безопасности МЦРИАП РК опубликовал результаты ежегодного исследования по вопросам обеспечения кибербезопасности. Выяснилось, что уровень осведомленности населения об угрозах информационной безопасности составил 80,4%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЦРИАП РК.

Всего в опросе социологического исследования, проведенного по стране в течение 3 месяцев, приняли участие 11 371 человек.

По итогу исследования Комитет по информационной безопасности МЦРИАП РК опубликовал рекомендации родителям для защиты детей от киберугроз.

Какие меры следует предпринять родителям для защиты детей от киберугроз:

- Создайте список домашних правил посещения Интернета при участии подростков и требуйте безусловного его выполнения. Обговорите с ребенком список запрещенных сайтов ("черный список"), часы работы в Интернете, руководство по общению в Интернете (в том числе в чатах).

- Компьютер с подключением к Интернету должен находиться в общей комнате.

- Не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в Интернете, о том, чем они заняты таким образом, будто речь идет о друзьях в реальной̆ жизни. Спрашиваете о людях, с которыми дети общаются посредством служб мгновенного обмена сообщениями, чтобы убедиться, что эти люди им знакомы.

- Используйте средства блокирования нежелательного контента как дополнение к стандартному Родительскому контролю.

- Необходимо знать, какими чатами пользуются Ваши дети. Поощряйте использование моделируемых чатов и настаивайте, чтобы дети не общались в приватном режиме.

- Постоянно контролируйте использование Интернета Вашим ребенком. Это не нарушение его личного пространства, а мера предосторожности и проявление Вашей родительской̆ ответственности и заботы.

Родителям для защиты детей от киберугроз также рекомендуется ограничить время использования интернета, контролировать контент, просматриваемый детьми в интернете и различных сетях, обсуждать с детьми потенциальные угрозы в интернете и объяснять детям, что на негативный контент можно жаловаться модератору ресурса.

Как ограничить доступ детей и подростков к Интернету:

Приучите детей не выдавать свою личную информацию средствами электронной почты, чатов, систем мгновенного обмена сообщениями, регистрационных форм, личных профилей и при регистрации на конкурсы в Интернете.

Приучите детей не загружать программы без Вашего разрешения. Объясните им, что они могут случайно загрузить вирусы или другое нежелательное программное обеспечение.

Приучите Вашего ребенка сообщать вам о любых угрозах или тревогах, связанных с Интернетом. Напомните детям, что они в безопасности, если сами рассказали вам, о своих угрозах или тревогах.

Помогите им защититься от спама. Научите подростков не выдавать в Интернете своего реального электронного адреса, не отвечать на нежелательные письма и использовать специальные почтовые фильтры.

Объясните детям, что ни в коем случае нельзя использовать Сеть для хулиганства, распространения сплетен или угроз другим людям.

Обсудите с подростками проблемы сетевых азартных игр и их возможны й риск. Напомните, что дети не могут играть в эти игры согласно закону.