О защите персональных данных казахстанцев на иностранных сервисах на правительственном часе в Мажилисе рассказал вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Ростислав Коняшкин.Ведомство проводит работу с платформами по соответствию требования размещения сервисного оборудования и хранения персональных данных, передает BaigeNews.kz.

Депутат Айдос Сарым отметил, что ранее была утечка данных казахстанцев на информационной системе покупки авиабилетов.

"Мало того, что эти данные содержат данные о перелетах пассажиров, но при этом также уходят данные, которые связаны с банковскими картами. Почему наши авиакомпании продают билеты гражданам Казахстана на иностранных сервисах? Где гарантия, что данные защищены?" - спросил депутат.

Ростислав Коняшкин ответил, что именно по этому инциденту ведомство предоставит дополнительную информацию.

"Вы правильно подчеркнули, что система зарубежная, и, к сожалению, не расположена на территории страны. И мы здесь ограничены в части возможности по обеспечению проверки, по обеспечению защиты. Если говорить про другие площадки, как "Яндекс", платформы по доставке, то существуют требования по размещению сервисного оборудования и, соответственно, хранения этих персональных данных на территории Казахстана", - сказал вице-министр.

По его словам, в прошлом году "Яндекс" сервисное оборудование переместил в Казахстане.

"По другим платформам также эта работа ведется, по переводу хранения всех персональных данных наших непосредственно на территории страны", - уточнил вице-министр.

Ранее депутат раскритиковала защиту персональных данных казахстанцев.