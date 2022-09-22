Как зарегистрироваться кандидатом в президенты Казахстана, объяснили в ЦИК

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Выдвижение кандидатов на должность президента Республики Казахстан начнётся со дня, следующего за днем назначения выборов, то есть с 23 сентября, и закончится в 18:00 часов 11 октября 2022 года. Об этом BaigeNews.kz рассказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров.

"Право выдвижения кандидатов в президенты согласно пункта 1 статьи 55 конституционного закона о выборах принадлежит республиканским общественным объединениям, зарегистрированным в установленном порядке", — сообщил он.

Решение о выдвижении принимается большинством голосов от общего числа членом высшего органа республиканского общественного объединения. Поддержка кандидатов в президенты должна быть удостоверена сбором подписей не менее чем одного процента избирателей, в равной мере представляющих не менее ⅔ областей, городов республиканского значения и столицы.

По состоянию на 01.07.22 в Реестр избирателей Казахстана включено 11 827 277 граждан. Поэтому в поддержку каждого кандидата должно быть собрано 118 273 достоверных подписей избирателей.

"Установление соответствия кандидатов требованиям Конституции и Конституционного закона о выборах осуществляется ЦИК в течение пяти дней с момента предоставления выписки из протокола заседания высшего органа республиканского общественного объединения о выдвижении кандидата вместе с заявление кандидата о согласии баллотироваться и документов, подтверждающем внесение кандидатом избирательного взноса", — пояснил представитель ЦИК.

Размер взноса — три миллиона тенге.