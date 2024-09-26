Как зарабатывали на центре для бездомных: экс-главу учреждения судят в Костанае

В Костанае судят экс-директора Центра социальной адаптации для лиц, не имеющих определённого места жительства Жениса Киылманова, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Уголовное дело поступило в суд спустя год после того, как обвиняемый уволился из центра, где он проработал директором больше 20 лет. Ему предъявили обвинение по статье 189 часть 3 УК РК. В обвинительном акте, помимо Киылманова, фигурируют его заместитель и другие работники. Но в костанайский суд он явился один.

Согласно материалам дела, Киылманов начислял зарплату сотрудникам, которых в реальности не было. Всего таких "мёртвых душ" было пять человек, некоторые из числа родственников и друзей директора. Благодаря им с 2017-го по 2023 год Киылманов, по данным следствия, смог похитить около 10 миллионов тенге. В прошлом году он уволился из центра и устроился начальником отдела ЭПК "Форфайт" – костанайской организации, передающей и распределяющей электрическую энергию.

Как Женис Киылманов в течение шести лет беспрепятственно переводил деньги на свой счёт за фиктивных сотрудников, которым заработную плату начислял бюджет Костаная, предстоит разобраться суду. Санкция статьи, по которой его судят, предусматривает до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать определённые должности.

Женису Киылманову 57 лет, он руководил Центром адаптации Костаная с 2002 года, всегда с большой теплотой рассказывая журналистам о своих постояльцах, то есть бомжах. В 2014 году он первым объявил радостную новость о том, что, помимо Центра адаптации, в Костанае открылся центр для ночного пребывания бомжей. Отмечал, что в нём шесть комнат с 25 койками, а также санузлы и душ.

В середине 2022 года Киылманов сообщал, что с 2008 года не может добиться строительства пристройки к Центру адаптации, в которой заведение нуждается для того, чтобы в нём одновременно могли размещаться в два раза больше людей – до 100 вместо 50-ти.

Всё время, пока Женис Киылманов был в должности руководителя, он устраивал для журналистов экскурсии по центру, давал комментарии, жаловался на проблемы. Но попав на скамью подсудимых, запретил СМИ публиковать и показывать своё изображение.

Как сообщил новый директор Центра адаптации Кайрат Казис, Киылманов уволился в августе прошлого года.

"Чуть позже уволилась заместитель. Меня назначили руководителем в феврале этого года и почти сразу пришли сотрудники из департамента экономических расследований", – рассказал Кайрат Казис.

В чём замешана бывший заместитель Центра адаптации, пока в суде не пояснили.

"Моё мнение – сложно покрывать "мёртвые души" в течение шести лет и одному это вряд ли под силу. Поэтому я сразу спросил у сотрудников ДЭР, остались ли среди нынешних штатных работников те, кто замешан в уголовном деле. Мне ответили: нет", – отметил новый директор центра.

Само заведение Центра адаптации работает в прежнем режиме. Сейчас в нём могут разместиться больше 40 людей без опредёленного места жительства, но в планах добавить двухэтажную пристройку на 50 мест.