Как занимаются спортом особенные дети в Шымкенте

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Общественный фонд "Мир равных возможностей" реализует социальный проект "Саламатты болашақ" в рамках которого, при поддержке партнеров и спонсоров, была открыта сеть бесплатных инклюзивных и адаптивных спортивных секций для детей с инвалидностью, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Дочери Розы Беркешевой 12 лет. Дана Беркешева посещает секцию бочча (паралимпийский вид спорта, который принадлежит к семейству игр с мячом, близких к боулингу и петанку - ред). Говорит, спорт помогает дочке лучше управлять своим телом.

"У нас пошла динамика грубой моторики. Дело в том, что у моего ребенка редкое генетическое заболевание. И первый, как бы признак наличия этого сложного диагноза это отсутствие целенаправленной работы рук и отсутствие мелкой моторики. Но вот эти занятия спортом, бочча, они помогают нам развивать грубую моторику. А от грубой моторики, я надеюсь дальше перейти к мелкой. То есть руки, которые не слушались ребенка, которые жили своей жизнью, если можно так выразиться, сейчас они стали работать. Она стала работать правой рукой. То есть есть прямо явные улучшения. Плюс мой ребенок очень любит общество. Здесь команда, она знает уже каждого из игроков, она ждет эти занятия. Когда говоришь мы едем на бочку, у нее идут своего рода сцепки в мозгу, она улыбается, она радуется, она радуется всем нашим спортсменам, ребятам которых видит по приезду на тренировку. То есть социализация, происходит", - говорит мама особенного ребенка Роза Беркешева.

Ажар Каблан 23 года. У девушки тоже особенный диагноз. Ажар, также как и дочь Розы, занимается в секции бочча. А еще является волонтером проекта.

"Я занимаюсь уже полтора года. Я очень благодарна своему тренеру за поддержку, за мотивацию. Благодаря ему я ездила на соревнования, и взяла свою первую медаль. У нас очень дружная команда. Я люблю помогать детям с особенными потребностями, на данный момент я также занимаюсь волонтерском а также работают в реабилитационном центре. Я считаю нужно жить позитивно, заниматься спортом и помогать всем кто нуждается в помощи", - говорит Ажар.

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Бибигуль Жунис, координатор фонда и куратор социального проекта в Шымкенте. Женщина, активистка, также является мамой особенного ребенка. Проект был запущен в сентября 2020 года. Девиз - "спорт для всех, спорт без границ". Также здесь имеют возможность заниматься спортом дети из малообеспеченных семей.

"По правилам проекта принимаются дети старше пяти лет. В группе занимаются 10-12 детей. Если на момент открытия спортом занимались всего 54 воспитанника, то на данный момент у нас 105 воспитанников, занимающихся по шести видам спорта. В общей сложности у нас 13 групп. Из них есть группы по адаптивному плаванию, шесть групп, по дзюдо две группы, по инклюзивной хореографии две группы, одна группа бочча, есть секция адаптивного футбола и еще одна секция ЦП-футбола футбол, это новая секция для нашего города. С каждым годом наш проект растет, появляются новые группы, секции. Это говорит о востребованности и эффективности занятий адаптивным спортом. Круглогодичные тренировки помогают детям не только заменить реабилитацию, но и раскрыть свой скрытый потенциал, улучшить физические и умственные способности. Каждый из воспитанников шаг за шагом шел к своей маленькой победе в достижении поставленных перед собой целей. Например, победа перед боязнью воды, боязнью нырания, боязнью телесных повреждений и избавление от внутренних страхов. Родители, в свою очередь, наблюдают улучшение социальных навыков детей. Они становятся общительными и самостоятельными. Кроме того, у ребят повышается концентрация внимания, улучшается дисциплина, память и даже речь. Наши дети обретают сплоченный коллектив, они становятся одной большой семьей, в которой делятся своими радостями и переживаниями", - говорит Бибигуль Жунис.

Тренеры ведут мониторинг успеваемости, проводится отчет и в начале, и в конце учебного года. В общей сложности сейчас задействованы 10 тренеров а также координатор и врач. Также есть волонтеры, которые являются спортсменами.

"Как можно попасть в наши секции? Можно позвонить мне лично или написать по моему номеру телефона (+77017583448). Самым популярным видом спорта у нас является плавание. Другие секции тоже востребованы, но именно на плавание идут чаще всего. На данный момент у нас в группе плавания занимается 75 детей, а также в очереди у нас стоит 170 детей. Очень большое количество детей у нас хотят именно на плавание попасть. Для этого нам нужно еще больше групп открывать для плавания, еще больше тренеров вовлекать, чтобы всю потребность нам удовлетворить. Кроме того, у наших спортсменов, конечно же, есть возможность выступать. Они уже выступали летом в Астане фонд "Мир равных возможностей" проводил детские Паралимпийские игры впервые в истории Казахстана. Они проводились среди воспитанников фонда "Мир равных возможностей" наши дети принимали участие, очень ярко выступали наши дети. Они завоевали много призовых мест, почти каждый наш спортсмен завоевал призовое место. Это благодаря упорным тренировкам, труду и самоотдаче наших тренеров дети показали очень хорошие результаты. А также летом "Мир равных возможностей" и федерация Казахстана по бочча, это паралимпийский вид спорта составили сборную. В ней есть и наши, шымкентские воспитанники, и до 2025-го года, они составили график соревнований, в которых сборная будет принимать участие", - говорит женщина.

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По словам специалиста, занятий по адаптивному спорту мало. Сейчас они проводятся всего два раза в неделю. Хотя большинство детей могут заниматься по три, а то и четыре раза в неделю, ведь это их хобби, которое приносит не только удовольствие но и реальную пользу для их физического и умственного развития.

"Самое главное чтобы у нас были тренеры. Сейчас у нас очень хорошие тренеры. Я могу гордиться своими коллегами. Мир равных возможностей у нас обучает тренеров, сейчас у них у всех есть база, опыт с детьми, с особенными потребностями. Они все параллельно работают в реабилитационных центрах. И действительно, можно сказать, что у нас мир равных возможностей", - говорит Б. Жунис.

По словам координатора фонда, из тех проблем которые сейчас есть особенно остро стоит проблема инвалидного и социального такси. Особенные спортсмены чаще всего ездят на транспорте, так как живут далеко от места проведения занятий, они ездят туда и обратно. И многие не могут себе позволить постоянно пользоваться услугами на такси. Поэтому детям, которые занимаются адаптивным спортом, очень необходима служба инвалидного такси и служба социального такси.

"У нас еще есть проблемы, связанные с социальными площадками. Нам бы хотелось, чтобы наши площадки соответствовали требованиям, которые есть, нормативам", - говорит специалист.

Полякова Лидия Владимировна - педагог-хореограф инклюзивной хореографии. Работает в проекте с сентября 2022 года. Спорт положительно влияет на таких особенных детей, на развитие костно-суставной системы, мышечного развития, сердечно-сосудистую систему.