Как закрыть ипотеку и не платить комиссии

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Абсолютно все банки, кредитующие в РК, обязаны соблюдать закон "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан". Там чётко прописано, что банки вправе взимать неустойку или иные виды штрафных санкций за частичное и полное досрочное погашение в первые шесть месяцев с даты получения займа, выданного на срок до одного года, и в первый год с даты получения займа, выданного на срок свыше одного года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Krisha.kz.

Размер комиссии за досрочное погашение варьируется от 0.1 до 1 % от суммы остатка ипотечного кредита. Её размер указан в договоре банковского займа.

Проще говоря, если вы берёте ипотеку на 10 лет, то спустя год после оформления вы имеете право полностью погасить кредит, не уплачивая никаких штрафов и комиссий банку, только проценты по займу.

Такое же правило действует в первые 14 дней с даты заключения договора банковского займа.

Если полностью погасить ипотеку не позднее чем через две недели после оформления займа, никаких штрафов и комиссий не будет.

При этом банк имеет право начислить только проценты по займу за использованные дни.

Что касается Отбасы банка, то там также можно досрочно закрыть заём без возмещения штрафов и неустоек в первые 14 дней. Но если срок накопления на вкладе был менее трёх лет, то придётся вернуть и всю сумму премии государства, выплаченную банком.

Размер премии составляет 20 % от суммы накоплений на депозите за год, но не превышающей 200 МРП. В 2023 году максимальная премия государства равна 138 000 тенге.

Все спорные ситуации между банком и заёмщиком решает Агентство по регулированию и развитию финансового рынка. Если после рассмотрения заявления выяснится, что банк начислил комиссию или штраф незаконно, его обяжут вернуть удержанную сумму обратно.