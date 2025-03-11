Американский боксерский обозреватель Майкл Монтеро поделился прогнозом на гипотетический бой между Геннадием Головкиным и Флойдом Мэйвезером на пике их карьеры, передаёт BaigeNews.kz.

По мнению эксперта, Мэйвезер смог бы продержаться всю дистанцию боя, но в конце концов уступил бы казахстанскому чемпиону.

"Я думаю, что Флойд продержался бы всю дистанцию. Он, вероятно, один раз оказался бы на канвасе, а затем начал бы избегать боевых действий. Он проиграл бы со счетом 116-111 на двух судейских карточках, но один судья из Вегаса поставил бы его победу 114-113", — написал Монтеро в своей соцсети.

Прогноз Монтеро был дан не в ответ на обсуждение гипотетического боя, а на твит, в котором обсуждалось, в каком стиле бой мог бы завершиться: 12-раундовый мастер-класс от Мэйвезера или быстрый нокаут в стиле Головкина.