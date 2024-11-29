Как юные казахстанцы смогли взять золото чемпионата мира в Италии

На чемпионате мира среди юниоров по шахматам, прошедшем недавно в Италии, два казахстанца выиграли золотые медали. Аланна Бериккызы из Астаны стала лучшей среди шахматисток до 10 лет, а Марк Смирнов победил всех в возрастной категории до 12 лет. О своём пути к успеху корреспонденту BaigeNews.kz рассказали сами юные герои и их родители.

Аланна Бериккызы из Астаны занимается шахматами с раннего детства. Сначала делала это просто для интереса, так как на первом месте для неё школа.

"Моя старшая сестра научила меня играть в шахматы, так как она сама играла в эту интеллектуальную игру. И с помощью своей сестры я освоила. А прямо профессионально я начала в 2021 году в семь лет. Я сама по себе очень подвижный ребёнок, люблю потанцевать, погулять, походить, а в шахматах надо думать и долго сидеть. Но в тоже время шахматы развивают мышление, также логику. Это помогает в школе – иногда математика легче даётся с помощью шахмат. Кроме математики, любимый предмет – история", – рассказала о себе Аланна Бериккызы.

Вспоминая победный чемпионат мира U-10, юная шахматистка отметила, что только в середине мирового первенства было большое напраяжение и важные партии.

"Самая сложная игра была после моего поражения, потом ничью сделала, надо было собраться и две партии выиграть. Рада, что получилось", – сказала Аланна.

За время выступления на шахматных турнирах у юной казахстанки уже появились друзья из-за границы, в основном представляющие Узбекистан, Китай, Индию, Вьетнам. Беседует с ними она на английском языке. А своего тренера – Михаила Келицу из Грузии – девочка называет добрым наставником.

Папа Аланны Берик Базарбаев рассказал, что его семью с шахматами познакомила старшая дочь Аяру. Она стала призёркой Казахстана, неоднократной чемпионкой Астаны, участвовала в чемпионате мира по шахматам. В последнее время переключилась на учёбу, поступила на грант в Республиканскую физико-математическую школу. Берик Базарбаев полагает, что в этом достижении есть и влияние занятий шахматами. Младшая дочь в семье, которой сейчас три года, хочет пойти по стопам Аяру и Аланны.

"В детстве я сам немного играл в шахматы. И старшая дочь, и Аллана первые базовые знания получили от меня, ходы объяснял им. У Аланны с детства мечта была – выиграть старшую сестру. Как результат, мы видим то, что мы сегодня видим: она уже двукратная чемпионка мира по классическим шахматам среди юниоров, в прошлом году в Греции в городе Родос она выиграла ЧМ до девяти лет, а в этом году – среди шахматисток до 10 лет. Аланна поскромничала и не рассказала, что ещё на гимнастику ходила активно, так как сестра тоже ходила. На рисование они вместе ходили. Также Аланночка ходила на бокс, так как я сам боксом в детстве занимался. Этот спорт закаляет характер, формирует стержень для человека. Но и гимнастика, и бокс – это только для общего развития", – сказал Берик Базарбаев.

Папа чемпионки мира уверен, что при ответе на вопрос: "На какой вид спорта отдать ребенка?", в первую очередь, нужно наблюдать за тем, что интересно ребёнку, какой у него характер. Заставлять ребёнка заниматься тем или иным видом спорта в угоду родителям не приведёт к результату. И если есть у ребёнка интерес, то его стоит поддержать в начинаниях.

"В нашем случае бокс и гимнастика – это были второстепенные виды для физподготовки. В неделю три раза по полтора часа, это полезно", – пояснил Берик Базарбаев.

Что касается финансовой стороны вопроса, то в первое время занятия в шахматном клубе довольно доступны, нужна только ежемесячная оплата. А в рамках госпрограммы подушевого финансирования спортивных секций и творческих кружков Damu bala секции вообще бесплатны. Но когда происходит переход на профессиональный уровень, начинаются индивидуальные занятия с тренерами. Расходы по оплате их услуг первое время ложатся на родителей. Также трат требует участие в турнирах (транспортные расходы, проживание). Если ребёнок показывает хорошие результаты, он попадает в сборную страны, где расходы берёт на себя федерация.

"Аланна в прошлом году попала в юниорскую сборную Казахстана. Там огромная поддержка идёт от федерации – финансирование зарубежных официальных турниров, также оплата ежемесячно за часы индивидуальных тренеров", – сказал Базарбаев.

Марк Смирнов из Алматы также занимается шахматами с детства. Свой триумф на чемпионате мира U-12 он считает закономерным.

"Самая сложная была первая партия против индуса, чуть не проиграл, потом мог выиграть, но в итоге – ничья. Самая лёгкая партия была против грузина в шестом туре. В целом было 11 игр, из них две ничьи. Ранее я был вице-чемпионом мира до 10 лет в 2022 году, вице-чемпионом Азии до 12 лет в 2023 году и чемпионом Казахстана до 12 лет в 2023 году. Я занимаюсь шахматами с семи лет, в шахматах мне очень нравится решать задачки. В основном я больше всего люблю играть в блиц. В свободное время я плаваю", – сказал Марк Смирнов.

Папа Марка Владимир Смирнов добавил, что в семье вообще никто не играет в шахматы, но Марк сам попросил купить ему набор шахмат. Так как Владимир знал общие правила игры, попытался ему объяснить их, а затем мальчик начал вовлекаться. На удачу рядом с домом открылся как шахматный кружок, куда и пошёл Марк. Далее мальчик перевёлся в Академию Жансаи Абдумалик и там уже начал более интенсивно заниматься шахматами, получать разряды.

"Если заниматься профессионально, то это дорогое удовольствие. С тренерами индивидуально заниматься стоит очень дорого, каждая поездка за рубеж, билеты, проживание – это бюджет в районе 1 млн тенге на человека. Но есть финансовая поддержка со стороны федерации, которая помогает. Благодаря этому есть возможность выезжать, развивать навыки. Академия поддерживает, федерация", – сказал Смирнов.

Он добавил, что вместе с супругой полностью поддерживает любовь сына к шахматам.

"Мы видим чёткие цели у Марка на будущее, в первую очередь, хочет получить звание международного мастера. Далее к 15-16 годам он может дойти до гроссмейстера, в 18-20 лет может попасть в элиту мировых шахмат, продвигать Казахстан на мировой арене. Своими успехами Марк помогает другим детям вовлекаться, он их мотивирует тем самым на новые успехи", – отметил Владимир Смирнов.

Тренер Марка Александр Кашашвили из Грузии занимается с ним последние пять лет. Он рассказал, что в 2019 году, когда Марк присоединился к его группе, он был третьеразрядником, ему нужно было много чему научиться.

"Он проявил большое трудолюбие, желание стать сильнее, ну, конечно же, куда без таланта, который у него есть, и сегодня мы имеем такой результат. Я считаю, что Марк – очень трудолюбивый, настойчивый, упорный, благодаря этому каждый год прогрессировал. Оказавшись в группе, он в тот момент был слабее всех остальных. Благодаря трудолюбию подтянулся, догнал ребят и потом пошёл вперёд, перегнал всех, стал лидером в мире в своей возрастной группе", – отметил Александр Кашашвили.

Грузинский наставник полагает, что у каждого ребёнка есть какие-то способности, на которые родителям нужно обращать внимание.

"Если ребёнок говорит, что хочет играть в шахматы, потому что увидел, как на улице дедушки играли в них. Или, например, берёт запылившийся дома набор для шахмат и доску, расставляет фигуры, хотя его этому никто не учил, значит, он заинтересован, надо попробовать в этой сфере. Не важно, он гуманитарий или технарь, математик, успешным в шахматах он может быть при желании, таланте и готовности тренироваться", – сказал наставник.

Юные шахматисты, занимающиеся профессионально, на тренировках практически каждый день. Сначала в группе занимаются по три часа, далее ещё два часа индивидуально с тренером (кто хочет совершенствоваться). После этого полтора-два часа дополнительно нужно заниматься дома, так как тренер даёт задания. В свободное время у шахматистов должна быть физическая деятельность – бег, плавание или баскетбол.

"Физическую форму нужно поддерживать, так как в шахматах нужна выносливость, это вид спорта, который требует большой энергии, чтобы мозг работал долгое время и хорошо", – добавил наставник.

Отметим, что успехи казахстанских шахматистов всех возрастов на мировой арене неслучайны. Благодаря совместной работе Казахстанской федерации шахмат и министерства просвещения реализуется проект "Шахматы в школы". На текущий момент в более 600 школах Казахстана открыты шахматные классы. На следующий год планируется их число удвоить и постепенно охватить большую часть общеобразовательных школ.