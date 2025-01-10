В Оберхофе (Германия) стартовал этап Кубка мира по биатлону. Первые медали были разыграны в женском спринте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

В этом виде соревновательной программы Казахстан представили три спортсменки. Лучший результат в команде показала Полина Егорова. Она финишировала 80-й.

Ольга Полторанина стала 85-й, а Галина Вишневская-Шепоренко - 96-й.

Победу одержала Паула Боте из Франции. Второй на финише была Марен Киркейде (Норвегия). Замкнула тройку лучших Милена Тодорова из Болгарии.

10 января состоится мужской спринт. Начало в 18:20 по времени Астаны.

Напомним, Казахстан завоевал золото юниорского этапа Кубка мира по фехтованию.