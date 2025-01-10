Как выступили казахстанки в спринте на этапе Кубка мира по биатлону
Казахстан представили три спортсменки.
Сегодня, 13:35
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Сегодня, 13:35Сегодня, 13:35
71Фото: НОК РК
В Оберхофе (Германия) стартовал этап Кубка мира по биатлону. Первые медали были разыграны в женском спринте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.
В этом виде соревновательной программы Казахстан представили три спортсменки. Лучший результат в команде показала Полина Егорова. Она финишировала 80-й.
Ольга Полторанина стала 85-й, а Галина Вишневская-Шепоренко - 96-й.
Победу одержала Паула Боте из Франции. Второй на финише была Марен Киркейде (Норвегия). Замкнула тройку лучших Милена Тодорова из Болгарии.
10 января состоится мужской спринт. Начало в 18:20 по времени Астаны.
Напомним, Казахстан завоевал золото юниорского этапа Кубка мира по фехтованию.
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