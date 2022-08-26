Как вырастить в Казахстане футболистов мирового уровня, рассказали герои проекта "20:22"

О том, как вырастить в Казахстане футболистов мирового уровня, отсутствующей спортивной инфраструктуре, перспективах проекта Super Bol! и его участников ведущим спецпроекта 20:22 на Youtube-канале BaigeNews.kz рассказали генеральный менеджер проекта Давид Лория и менеджер Насима Корганбекова.

В Казахстане завершился первый футбольный телевизионный проект Super Bol!. В кастингах участвовали спортсмены со всего Казахстана, мечтающие стать профессиональными игроками и закрепиться в клубах.

Команда менеджеров и тренеров ездила по городам и отбирала лучших. Они впоследствии тренировались в Талгаре на базе национальной сборной Казахстана.

20 августа 25 сильнейших футболистов проекта сыграли вничью командой "Женис" в Нур-Султане. Матч собрал более восьми тысяч зрителей. Более 60 скаутов из стран Европы и Азии наблюдали за действом на стадионе с целью найти самородков и предложить им контракты. Как бы сказочно это не звучало, но несколько бывших доставщиков еды, рабочих, таксистов уже позвали на просмотры в команды с громкими именами.

"Для нас проект ещё не закончился. Идёт большой анализ проведённой игры скаутами, которые присутствовали на стадионе и онлайн. Мы ждём результатов по поводу игроков, которые получат свой шанс в каких-либо клубах. Уже есть положительные результаты. Есть ребята, которые подписали профессиональные контракты с казахстанскими командами, есть приглашения на просмотр в очень хорошие клубы. Это большой шанс для нашей молодежи", - сказал Давид Лория.

По словам менеджера, проект в Казахстане удалось организовать быстро благодаря поддержке общественников и государства. Желание выйти на поле изъявили даже девушки.

"Футбол самый массовый и самый доступный вид спорта. Это самый быстрый социальный лифт для молодых ребят - и для мальчиков, и для девочек. Сейчас женский футбол развивается семимильными шагами по всей Европе. История в Актау потрясла нас всех. Всё внимание в тот день было направлено на пятерых-шестерых девочек, которые участвовали в проекте. Одна из них прошла в финал дня, мы её пригласили в Алматы. Девочка участвовала в финале, в какой-то момент даже заплакала, потому что играла с пацанами, и ребята были физически сильнее её. Трибуны её поддерживали. В ближайшее время она поедет в Шымкент на просмотр, минуя двухмесячные тренировки, сразу получила шанс проявить себя в профессиональной команде", - рассказал бывший вратарь национальной сборной Казахстана по футболу.

Спикеры отметили, что заработанные за финальный матч деньги, команды отдали на благотворительность.

Подняли в интервью и проблемы спортивной инфраструктуры.

"Я являюсь президентом федерации футбола города и знаю, какие проблемы с инфраструктурой у нас существуют. На то количество людей, которое живёт в столице и хочет заниматься футболом, у нас катастрофически не хватает полей. У нас негде проводить чемпионат города по футболу среди любителей. Соответственно, нашим детям негде тренироваться. Они занимаются зимой в спортзалах на паркете, а это недопустимо. Летом тренируются на маленьких площадках, в большой футбол играть практически негде. Если мы хотим, чтобы наши дети стали профессиональными футболистами, были конкурентоспособны в Европе, чтобы наша сборная добивалась успеха, нам нужна инфраструктура и качественный тренер, который должен получать достойную зарплату", - заявил Лория.

Известный футболист также рассказал, сколько полей нужно Нур-Султану, что будет с теми игроками, которые не пройдут отбор в команды, и состоится ли второй сезон проекта Super Bol!

Полная версия интервью ниже.