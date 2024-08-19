Как выращивают самую мясную породу лошадей в Казахстане

В Бескарагайском районе Абайской области возрождают продуктивное мясное коневодство. За два года здесь презентовали четыре новых линии казахских пород лошадей. На днях о своих достижениях заявили в одном из сельско-хозяйственных кооперативов и явили миру заводской тип казахской Мугалжарской породы "Иртыш". Селекционное достижение нескольких поколений фермеров и учёных было достигнуто благодаря чистому энтузиазму. Корреспондент BaigeNews.kz поинтересовался, легко ли в Казахстане делать открытия и заниматься племенным животноводством без финансовой поддержки государства.

Коневодство для Казахстана - это традиционная, и даже национальная отрасль животноводства. Природно-климатические условия, огромные естественные пастбища, опыт предков и научные наработки способствуют развитию этой ниши. Главная задача - сохранение и улучшение генофонда лошадей.

На подворьях и пастбищах Казахстана пасутся 4 миллиона 400 тысяч лошадей. 2% из них - так называемая копытно-хвостатая элита - скаковые племенные лошади. Остальные 98% - представители продуктивного табунного коневодства - источник мяса, молока, а ещё гужевой транспорт полицейских и пастухов.

Число поголовья растёт, однако селекционные научные изыскания при этом идут медленно. Так, при общем количестве конного поголовья в списках республиканской палаты коневодства учтено 28 тысяч племенных продуктивных лошадей.

По мнению учёных, страна может выдавать больше. Правда, для этого необходима финансовая поддержка государства. Но пока приходится обходиться без неё. Будущее племенного коневодства легло на плечи фермеров-энтузиастов.

Одним и последних примеров преданности любимому делу стало достижение кооператива из села Жетижар Бескарагайского района Абайской области.

Здесь за 15 лет вывели новый заводской тип Мулгажарской породы под названием "Иртыш". В честь протекающей недалеко от деревни реки. Генофонд для племенной работы собирали по всему Казахстану.

На выходе новый тип выдал две линии - "Бакай" и "Заман". Для науки это настоящее открытие. В сотворении приняли участие несколько учёных, в том числе кандидат сельско-хозяйственных наук Кайрат Исхан. Он принялся за этот проект в 2008 году.

"В Казахстане распространены Эмбенский и Жайтаповский типы Мугалжарской породы. Мы получили новый тип - Иртышский, от которого вышло две линии - Бакай и Заман. Они отличаются от казахских лошадей Абайской области высокой живой массой и заметно крупными промерами. Например, высота в холке жеребцов 146,4 см, обхват груди - 185 см, а живая масса до 550 кг. В условиях пастбищного содержания у них высокая мясо-молочная продуктивность", - рассказал доцент Казахского национального аграрного университета Кайрат Исхан.

Линия - это группы животных в пределах своей породы, которые отличаются высокой продуктивностью и наследственной устойчивостью.

Чистопородное разведение лошадей по линиям считается в науке высшей формой племенной работы.

Фото Кайрат Исхан.

Иртышский тип экономически выгоден не только для отельного хозяйства, но и для страны в целом. При малом количестве затрат эти лошади обладают выживаемостью 85%, а чистый выход мяса – 56%.

"Их достоинства и отличительные характеристики видны издалека - это массивность, гармоничность сложения, плотная конституция, саврасая или буланная масть. Мясная и молочная продуктивность на высоком уровне. Только на одном подножном корме в возрасте 2,5 лет представители этого типа достигают живой массы 400 кг, это высокорентабельно. Плюс ко всему хорошая выживаемость, адаптация и препатент - то есть надёжная передача генетической информации потомкам. Думаю, что с такими характеристиками спрос на них может быть высок", - пояснил учёный Кайрат Исхан.

Количество мякоти в убойной туше составляет 80,5 %, а выход костей - 19,5%. То есть на 1 кг костей приходится, в среднем, 4,1 кг мякоти. Это высокие показатели по сравнению с результатом убоя массового поголовья. А по качеству и вкусу мясо заслуживает отдельного патента. Секрет такого успеха в природном подножном корме. Это почти единственный источник питания Иртышского типа.

Глава сельско-хозяйственного кооператива Аскар Таныбаев рассказал, что круглогодичная тебенёвка - это одна из главных целей выведения нового типа, так как естественная "лошадиная провизия" значительно экономит средства фермера.

"Когда покупаете казы на базаре, наверное, обращаете внимание, что в некоторых колбасах жир белый. Так вот это откормочные лошади. А наши, с табуна, вырастают на тебенёвке. Вот ещё в чём ценность Мугалжарской породы. Они сами находят себе корм и набирают жир. Например, 6 лет тому назад высота снега достигла кошары, у всех лошади стояли дома на откорме, а наши, Мугалжарские, сами находили себе пропитание. Мы им даже охапку сена не положили", - рассказал Аскар Таныбаев.

Селекционно-племенная работа с казахскими лошадьми в Жетижаре началась в 1975 году. Тогда здесь располагался совхоз Семиярский Бескарагайского района. Старший научный сотрудник отдела коневодства, кандидат сельско-хозяйственных наук Жумагулов под руководством профессора Нечаева задумали этот проект.

В то время лошади характеризовались невысоким ростом, широкотелым экстерьером, высота кобыл в холке составляла в среднем 136 см, а жеребцов - 139 см.

Для улучшения продуктивных качеств совхоз стал закупать племенных жеребцов и кобыл из Мугалжарского конного завода Актюбинской области, где было сосредоточено лучшее поголовье казахских лошадей жабе, имеющихся в Казахстане. В результате селекционно-племенной работы к 1995 году чистопородные кобылы казахских лошадей типа жабе достигали живой массы 415 кг и более крупных промеров.

Фото Кайрат Исхан.

В 2008 году с уходом из жизни Жумагулова его работу под руководством профессора Нечаева продолжил профессор Кайрат Исхан.

Во время разговора мы поинтересовались у владельца племенного табуна, сколько средств он затратил на многолетнюю работу по созданию Иртышского типа мугалжарской породы, и какую финансовую помощь ему направило государство.

"Всё своими силами. По 100 тысяч тенге выделяют тем хозяйствам, кто покупает у меня племенного жеребца. Я же не получил помощи от государства!", - озвучил реалии Аскар Таныбаев.

Руководитель кооператива и учёный Кайрат Исхан бок о бок работали над созданием нового Иртышского типа. Шутят, что ассистируют друг другу, чтобы не растерять потенциал племенных пород. Фермеры-энтузиасты поддерживают науку финансово, учёные стараются выявить потенциал в поголовье. Но с годами учёных-коневодов в Казахстане становится всё меньше, а в скором времени останутся единицы.

"В Казахстане насчитывается всего 30 учёных, занимающихся племенными лошадьми, которые защитили кандидатские и докторские диссертации по коневодству. Из этих 30 учёных на нашу огромную страну 15 человек - это возрастные люди на пенсии. Что будет дальше? В животноводстве страны большинство фермеров не хотят заниматься развитием племенных лошадей, потому что это затраты и дополнительная нагрузка - связь с наукой, а государственной поддержки нет. Всё держится на плечах энтузиастов-крестьян и самих учёных. Как мы будем говорить о своих достижениях, хвастаться в хорошем смысле, если у нас очень мало племенного поголовья лошадей - меньше одного процента от общего числа?", - задаёт вопрос, который интересует многих учёных-коневодов Кайрат Исхан.

В Управлении сельского хозяйства Абайской области подтвердили, что на селекционные работы в племенное коневодство финансовые вливания не рассчитаны. Однако желающим приобрести породистого жеребца выделяют субсидии в размере 100 тысяч тенге.

По данным ведомства, в Абайской области насчитывается 3311 голов племенных лошадей, которые рассредоточены в крестьянских хозяйствах Абайского, Аягозского, Бескарагайского, Жарминского, Кокпектинского, Жанасемейского районов и в г. Семей. Самое большое поголовье среди них - это казахский тип породы Джабе. Насчитывается 2031особь.

Напомним, в начале прошлого года по соседству с родиной нового Иртышского типа была презентована Бескарагайская порода казахской лошади джабе. Две линии - Шойынкара и Байторе - появились в крестьянском хозяйстве села Ерназар Бескарагайского района.