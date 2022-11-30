Как вылечиться от наркомании, рассказали медики

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Полный цикл лечения от неприятной болезни практикуют в наркологическом стационаре Кызылординской области.

На сегодняшний день в Кызылординской области около шести тысяч человек состоят на наркологическом учете. 720 - страдают от наркотической зависимости. По словам специалистов, вылечиться от тяжелой болезни возможно. Для этого требуется железная сила воли и помощь профессиональных врачей. Какие методы применяются в лечении наркозависимых людей, узнала корреспондент BaigeNews.kz.

В прошлом году наркологический стационар при областном центре психического здоровья Кызылорды переехал в поселок Баймурат батыр, вблизи к городу. После капитального ремонта в здании созданы все условия для качественного оказания медицинских услуг. Сам стационар рассчитан на 190 коек, функционирует шесть отделений. Вход посторонним запрещен. Сотрудники охраны тщательно проверяют каждую передачу для больных. Особое внимание уделяется безопасности медперсонала.

Сейчас по области в наркологическом учёте состоит около шести тысяч человек. Согласно статистике более 80 процентов из них страдают от алкоголизма. В последние годы динамики роста среди употребляющих наркотиков особо не наблюдается. На данный момент один подросток лечится от наркомании. Его состояние находится под контролем наших врачей, - отметила заместитель директора областного центра психического здоровья Гулайым Сеилханова.

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Как отметили специалисты центра, лечение пациентов осуществляется в три этапа. В первую очередь больному проводится детоксикация, из организма выводятся наркотические вещества с помощью специальных лекарственных препаратов. Позже проводятся психофармакотерапия. Пациенту вводятся спецпрепараты, которые утверждены диагностическим протоколом министерства здравоохранения. Они помогают лечащему успокоиться и пережить "ломку". На третьем этапе пациент проходит реабилитацию. Здесь большая ответственность возлагается именно на психологов и психотерапевтов. Специалисты ведут личные беседы, организовывают семинары и работают с родственниками больного. В основном комплексное лечение длится от шести месяцев до двух лет.

Сейчас мы уделяем особое внимание раннему выявлению больных с наркотической зависимостью. В данный момент в четырех поликлиниках города работают первичные центры психического здоровья. Это позволяет каждому желающему проконсультироваться у психиатров и наркологов. В случаи необходимости специалисты направляют их в стационар. Также круглосуточно функционирует телефон доверия, - добавила Гулайым Шариповна.

Врач-нарколог Елена Цой - специалист с большим стажем. Она работает в медицинской сфере более 25 лет. Состояние каждого пациента ей хорошо знакомо. По её словам, вылечить наркоманию возможно.

Вылечиться от наркотической зависимости очень трудно, самостоятельно излечиться от этой болезни практически невозможно. Нужно чтобы лечащий смог признать свой диагноз и иметь большое желание избавиться от него. В основном ремиссия у употребляющих наркотиков длится от пяти до восьми лет. На моей практике было, что больной смог избавиться от зависимости и начать новую жизнь. После лечения важно социализировать наших больных. Важно помочь им трудоустроиться и обрести поддержку родных людей, - говорит Елена Валерьевна.

Сейчас в центре помимо медикаментозного лечения применяется и трудотерапия. Весной и летом больные сажают бахчевые культуры и ухаживают за ними. Также есть мастерские, где они изготовляют изделия из дерева и натуральных материалов. Такой способ помогает им на время избавиться от погубных мыслей и чуть легче пережить лечение.