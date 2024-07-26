Как выглядят знаменосцы сборной Казахстана на Олимпиаде в Париже

Национальная сборная Казахстана готовится к церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. В НОК показали, как выглядят знаменосцы нашей делегации, передаёт BaigeNews.kz.

Флаг понесут легкоатлетка Ольга Сафронова и капитан сборной Казахстана по боксу Асланбек Шымбергенов.

Торжественное открытие Олимпийских игр начнётся в 22:30 по времени Астаны.

По словам организаторов, масштабное мероприятие станет одним из уникальных и исторических событий в истории Игр.

Церемония открытия впервые пройдёт в необычном формате: парад спортсменов состоится на знаменитой реке Сена, по которой каждая делегация будет передвигаться на отдельной лодке.

Парад пройдёт по маршруту в 6 километров и завершится перед Трокадеро, где состоятся остальная часть церемонии и финальное шоу.

Художественным руководителем мероприятия стал театральный режиссер Томас Жолли.

На церемонии открытия будут задействованы 3 000 артистов, также зрители смогут увидеть выступления Селин Дион и Леди Гаги.