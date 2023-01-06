Как выглядит зимняя Астана. Фоторепортаж

Фото: BaigeNews.kz/Арман Мухатов

Начало года радует астанчан тёплой погодой. На этой неделе столбики термометров опускались всего до минус двух градусов. Зато осадков выпало предостаточно. Как выглядит столица зимой, смотрите в фоторепортаже BaigeNews.kz.

Коммунальные службы города работают в усиленном круглосуточном режиме, с начала января они вывезли свыше 1,3 миллиона кубометров снега.

На следующей неделе в Астане ожидается резкое похолодание. Термометры покажут минус 33 градуса.

Пока в столице сохраняется тёплая погода, жители наслаждаются видами города, укутанного белым покрывалом снега. Полюбуйтесь и вы.

Фото: BaigeNews.kz/Арман Мухатов