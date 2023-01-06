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BaigeNews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 20:27
233
Сегодня, 20:27
233
Фото: BaigeNews.kz/Арман Мухатов

Как выглядит зимняя Астана. Фоторепортаж

Начало года радует астанчан тёплой погодой. На этой неделе столбики термометров опускались всего до минус двух градусов. Зато осадков выпало предостаточно. Как выглядит столица зимой, смотрите в фоторепортаже BaigeNews.kz.

Коммунальные службы города работают в усиленном круглосуточном режиме, с начала января они вывезли свыше 1,3 миллиона кубометров снега.

На следующей неделе в Астане ожидается резкое похолодание. Термометры покажут минус 33 градуса.

Пока в столице сохраняется тёплая погода, жители наслаждаются видами города, укутанного белым покрывалом снега. Полюбуйтесь и вы.

Фото: BaigeNews.kz/Арман Мухатов

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#Астана #зима #фото
Зарина Козова Журналист
Сегодня, 20:27
233
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