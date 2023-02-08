Как выглядит среднестатистический криптоинвестор из Казахстана

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В Казахстане проведён социологический опрос пользователей криптовалютной биржи, который позволил составить портрет среднестатистического местного криптоинвестора, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Binance Kazakhstan.

Опрос проведён в конце 2022 года. Он был анонимным, участие приняли более 1000 респондентов из Казахстана.

Согласно опросу, в 2023 году более 87% пользователей в Казахстане планируют продолжить инвестиции в криптовалюты, и только 2,2% сообщили, что инвестировать в цифровые активы в 2023 году не планируют.

В ходе опроса выяснилось, что основную часть криптоинвесторов составляют мужчины в возрасте от 18 до 45 лет. При этом треть из них - в возрасте от 26 до 35 лет.

Четвёртая часть опрошенных работают в промышленности. На втором месте (14,2%) сотрудники сферы информационных технологий, 13,1% составили сотрудники сферы торговли. Около половины респондентов являются наёмными работниками, а более 16% имеют собственный бизнес.

79,8% опрошенных владеют криптовалютой, а 6,7% только планируют её приобрести. Треть приобрели криптовалюты в период 2020-2021 годы, а треть впервые совершили покупку криптовалюты в 2022 году. Как оказалось, 8,9% респондентов приобрели криптовалюты в период 2018-2019 годы.

Доминирующим криптоактивом, которым владеют опрошенные пользователи Binance в Казахстане, является Tether (19,3%). Историческая монета Bitcoin находится на втором месте (16,2%), на третьем месте - BUSD (12,8%).

Почти половина участников опроса считают, что криптовалюты смогут занять прочное место в мировой финансовой системе в ближайшие пять лет, а 81% опрошенных уверены, что криптовалюты необходимы для развития мировой экономики.