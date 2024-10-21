Как выглядит самый длинный мост Казахстана за несколько дней до открытия

В Восточно-Казахстанской области завершилось строительство самого протяженного моста в Казахстане. Он пересекает Бухтарминское водохранилище и, по сути, является настоящим подарком для жителей близлежащих районов, давно нуждающихся в надежной транспортной связи. До долгожданного открытия грандиозного сооружения осталось буквально несколько дней, в преддверии этого события корреспондент BaigeNews.kz пообщался с местным населением и лично оценил масштабы строения.

Напомним, ранее жители сразу шести районов ВКО - Зайсанского, Курчумского, Маркакольского, Катон-Карагайского, Улкен Нарын и Самар, а также Кокпектинского в области Абай - вынуждены пользоваться паромами летом и пересекать водохранилище по льду зимой, что создавало множество неудобств и рисков. Понятно, что они как никто будут рады открытию нового моста, который обеспечит круглогодичную и безопасную переправу.

"Мы 64 года ждали этого моста, и теперь, когда он готов, жизнь в наших районах станет намного проще. Раньше зимой приходилось рисковать, переправляясь по льду, а летом тратить время в ожидании парома. Теперь же можно будет быстро и безопасно добраться до других сел и городов. Это открывает новые возможности и для бизнеса, и для поездок к родственникам, да и просто делает нашу жизнь комфортнее. Для нас это по-настоящему долгожданное событие, которое изменит повседневную жизнь к лучшему, - делится радостью житель Кокпектинского района Серик Ахмадиев.

По словам инженеров подрядной организации ТОО "ОблШыгысЖол", строившей мост, длина сооружения составляет 1 316 метров. Мост оснащен двумя полосами движения, что позволяет пропускать до 20 тысяч автомобилей в сутки. В рамках проекта также построена подъездная дорога длиной 18,6 километра, что дополнительно должно улучшить транспортную доступность для жителей. При возведении объекта были применены прочные материалы российского качества. Представители подрядчика отметили, что такой мост прослужит не менее ста лет.

Напомним, проект строительства такого моста имел особое значение для региона и был под строгим контролем властей, учитывая его важность для местной экономики и улучшения жизни людей.

Впрочем, несмотря на грандиозность заявленного проекта, вовремя строительства возникали серьезные проблемы. В частности, из-за нехватки финансирования, связанным с удорожанием материалов, проект мог стать не менее грандиозным долгостроем.

В августе прошлого года работники ТОО "ОблШыгысЖол" даже обращались к президенту Казахстана с просьбой обратить внимание на проблему финансирования. Денег просто не хватало ни на что: ни на заработные платы, ни на закуп необходимых материалов, а останавливать строительство было нельзя.

Сегодня, когда объект готов к сдаче, возникла другая проблема – проезд по мосту могут сделать платным.

Не всем эта идея нравится.

"Мы и так столько лет были оторваны от "области" (областного центра Усть-Каменогорска – прим. автора), чтобы добраться до областных больниц, привезти товар, приходилось не только долго ехать, но еще и дополнительно платить за дорогу. Думали, после сдачи мост, будет ездить не только быстрее, но и дешевле. Получается, все равно платить? ", - задается вопросом предприниматель из Маркакольского района Серик Байгожин.

С ним не соглашается курчумец Олег Самсонов. По мнению, мужчины - главное, чтобы мост быстрее сдали.

"Честно, даже поверить не могу. Сколько себя помню, а мне почти 60 лет, всегда была проблема добраться до других сел или Усть-Каменогорска и дальше. Ну а что оплата проезда? Не думаю, что это будут сумасшедшие деньги, а все быстрее и безопаснее, через по льду или на пароме", - говорит он.

Правда, официальное открытие моста уже несколько раз переносили. Сначала долгожданное событие хотели приурочить ко Дню Республики - 25 октября, затем неожиданно перенесли на 18 октября, но тоже не случилось. Сегодня, 21 октября, движение по долгожданной переправе тоже не открыли, по предварительным данным, дату перенесли опять на 25 число.

Фото: Юлия Чернявская.