Как выглядит пожар в Абайской области из космоса - появились первые фото

Фото: АО "Қазақстан Ғарыш Сапары"

Площадь пожара в Абайской области составила около трех тысяч гектаров, передает BaigeNews.kz. На снимках из космоса красным цветом выделен выгоревший участок на территории Казахстана, оранжевым – на территории России. Эти кадры предоставила АО "Қазақстан Ғарыш Сапары".

Космический cнимок за 24 мая 11:28 по времени Астаны с дешифрированным выгоревшим участком и территорией ГЛФ “Семей Орманы”.

Напомним, пожар, возникший из-за возгорания сухой травы в Алтайском крае России, распространился на природный резерват "Семей орманы" в Абайской области.

Накануне в регионе объявили режим ЧС. Вопрос ликвидации крупного природного пожара в Бородулихинском районе Абайской области вне повестки рассмотрели на заседании правительства. Аким региона Нурлан Уранхаев сообщил, что ситуация с лесным пожаром находится на особом контроле. На месте развёрнут оперативный штаб. Ведётся работа по тушению очагов возгорания, которая осложнена порывами ветра и заболоченностью местности.

Угрозы населённым пунктам нет, однако в целях дополнительной безопасности 277 человек самостоятельно эвакуировались к родственникам.

Космический cнимок за 24 мая 11:28 по времени Астаны с дешифрированным выгоревшим участком и термальными точками за весь период пожара.

Космический cнимок за 24 мая 11:28 по времени Астаны с дешифрированным выгоревшим участком.