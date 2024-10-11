Как выглядит пепелище после степного пожара в Карагандинской области

Корреспондент BaigeNews.kz находится в Карагандинской области, на месте, где бушевал масштабный степной пожар унесший жизнь одного из спасателей. Также нам удалось побывать в пожарной части города Каркаралинск, бойцы которого принимали участие в тушении. Подробности в репортаже.

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