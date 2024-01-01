Как выглядит Дед Мороз в разных странах мира

У каждого народа есть свой Дед Мороз, и каждый из них поөсвоему интересен. Научный портал Hi-News.ru сделал любопытную подборку фото новогоднего деда и его родственников, передаёт BaigeNews.kz.

В первую очередь нужно немного поговорить про Санта-Клауса, с которым часто путают Деда Мороза. Этот персонаж, который дарит детям подарки на Рождество Христово, был придуман американским литературоведом Клементом Муром, который в 1822 году анонимно опубликовал поэму "Ночь перед Рождеством, или визит Святого Николая". Санта-Клаус считается олицетворением святого Николая Чудотворца и передвигается при помощи девяти оленей.

Американский Санта Клаус

Первые изображения Санта-Клауса были нарисованы в 1863 году американским художником Томасом Настом. Именно он первым изобразил Санту в виде деда в красном полушубке — этот цвет, между прочим, не несет никакой смысловой нагрузки. Современный внешний вид Санта-Клауса был популяризирован компанией Coca-Cola в 1931 году, однако его придумали гораздо раньше в журналах и рекламе напитков.

Российский Дед Мороз

Санта Клаус более упитан на вид, у него всегда красный полушубок, а также его спутниками являются олени.

Синтерклаас — нидерландский и бельгийский дед мороз

Нидерландский и бельгийский Синтерклаас очень похож на Санта-Клауса внешним видом. К тому же, его имя тоже созвучно с хорошо известным нам Сантой. Но он появился гораздо раньше этого персонажа, в 11 веке — примерно с этого времени в этих двух странах празднуют день святого Николая, также известного как Синтерклаас. В Нидерландах этот праздник отмечается 5 декабря, а в Бельгии — 6 декабря.

У Синтерклааса много помощников, которые именуются как черные Питы. Они всегда выполняют грязную работу вроде доставки подарков для детей через трубу.

Немецкий дед мороз Вайнахтсман

Деда Мороза из Германии зовут Вайнахтсман. В переводе с немецкого это слово означает "рождественский мужчина" или "рождественский дед". Как и полагается, он занимается доставкой подарков для детей, но в качестве средства передвижения использует осла. Поэтому дети, желающие получить подарок, оставляют в своей обуви немного сена.

Внешний вид Вайнахтсмана такой же, как у нашего Деда Мороза и американского Санта-Клауса — это веселый дед с белой бородой и красной шубой. Спутником немецкого персонажа является Кристкинд, чье имя можно перевести как "младенец Иисуса". Обычно это образ девочки-ангела, которая одета в белый или золотистый наряд. Ее лицо скрыто под вуалью, на ее голове красуется корона, а за спиной есть крылья.

Помощница Вайнахтсмана — Кристкинд

Отец Рождество в Англии

В Англии аналогом нашего Деда Мороза является Отец Рождество. Он известен с времен Средневековья, и изначально это был совершенно не детский персонаж — он призывал взрослых есть и пить в честь праздника. Но со временем церковь начала выступать против пьянства и обжорства, поэтому он превратился в доброго старика, который символизирует гостеприимство и помогает бедным.

Отец Рождество, как и полагается, выглядит как дед с длинной и белой бородой. Сначала он был одет в зеленый плащ с капюшоном, но потом его начали облачать в красную одежду, которая может быть подбит мехом для теплоты. На его голове иногда есть венок из веток деревьев.

Французский Дед Мороз — Пер-Ноэль

А знаете, как зовут Деда Мороза во Франции? Это Пер-Ноэль — веселый дедушка, который тоже дарит детям подарки на Рождество. Изначально он путешествовал со своим спутником, который был полной ему противоположностью — Пер-Фуэтаром, который вместо подарков наказывал плохих детей.

Изначально Пер-Ноэль выглядел как худощавый мужчина с длинной седой бородой, одетый в красное одеяние с большим капюшоном. Но после Второй Мировой войны его начали изображать почти так же, как американского Санта-Клауса. Этот образ, конечно же, понравился людям и его начали активно использовать в рекламе.

Пер-Ноэль и Пер-Фуэтар

Китайский Дед Мороз — Шань Дань Лаожен

Новый год в Китае празднуется в феврале. До 20 века у них не существовало своего Деда Мороза — он появился только после того, как в страну начала проникать американская культура. Аналогом Санты в Китае является Шань Дань Лаожен, прообразом которого стал старец из легенды, которая существует уже более 2 000 лет. Также этого персонажа иногда называют Шо Хин или Дун Че Лао Рен.

Как и все его коллеги, он разносит детям подарки. Он кладёт их внутрь развешанных длинных чулков. Внешность китайского Деда Мороза крайне необычная — он носит красный халат из шелка и сложный головной убор. У него есть длинная борода и посох, а в качестве транспорта он использует осла.

Исландские Деды Морозы — Йоласвейнары

В Исландии существует сразу 13 волшебных персонажей, которые олицетворяют Новый год — это Йоласвейнары. Это озорная группа троллей, каждый из которых имеет свою особенность. Например, один из них любит воровать еду, другой часто подглядывает в окна, третий не дает людям спокойно поспать и так далее. За 13 дней до Рождества эти озорники ходят по домам и навещают детей, которые заранее оставляют свою обувь на подоконнике. Если ребёнок вёл себя хорошо, они кладут в обувь конфеты, а вот непослушные дети получают гнилую картошку.

Современные Йоласвейнары изображаются почти так же, как Санта-Клаус. Но раньше они носили старую исландскую народную одежду.