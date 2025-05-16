В Сети набирает популярность ролик, в котором житель Астаны показывает, как выглядели гербы казахстанских городов во времена Российской империи, передаёт BaigeNews.kz.

Автор видео за кадром рассказывает:

"Как раньше выглядели гербы казахстанских городов", — и демонстрирует десятки редких изображений, утверждённых в конце XIX — начале XX века в соответствии с нормами имперской геральдики.

Первым представлен герб Чимкента (Сырдарьинская область, утверждён 21 апреля 1909 года) — на зелёном щите изображена серебряная ветка полыни. Далее — герб Аулие-Аты, с черным конём и снопом пшеницы. Туркестанский герб включает пояса и лазоревые молоты. В гербе Джаркента — марал на вершине горы, а в гербе Усть-Каменогорска — червлёная крепость с башней. Символ Копала выделяется восьмиконечным крестом и укреплением в форме штерншанца.

Также упоминаются гербы других городов, отражающие их географические, экономические и культурные особенности того времени.

Видеоролик вызвал живой отклик в социальных сетях. Пользователи делятся эмоциями и впечатлениями:

"Красиво, достойно смотрятся"

"Вот она настоящая История... смотришь — и слёзы наворачиваются"

"Ого, многие даже не знали. Было бы здорово узнать и значения символов"

"Красиво и эстетично было... с добром и культурой"

По словам комментаторов, подобные материалы помогают глубже понять историческое прошлое городов и сохранить визуальную память об эпохе, когда Казахстан входил в состав Российской империи.

Ранее мы писали о том, что ценное наследие казахской истории получило признание ЮНЕСКО.