Как выглядели гербы казахстанских городов более 100 лет назад
Астанчанин показал гербы казахстанских городов времён Российской империи.
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В Сети набирает популярность ролик, в котором житель Астаны показывает, как выглядели гербы казахстанских городов во времена Российской империи, передаёт BaigeNews.kz.
Автор видео за кадром рассказывает:
"Как раньше выглядели гербы казахстанских городов", — и демонстрирует десятки редких изображений, утверждённых в конце XIX — начале XX века в соответствии с нормами имперской геральдики.
Первым представлен герб Чимкента (Сырдарьинская область, утверждён 21 апреля 1909 года) — на зелёном щите изображена серебряная ветка полыни. Далее — герб Аулие-Аты, с черным конём и снопом пшеницы. Туркестанский герб включает пояса и лазоревые молоты. В гербе Джаркента — марал на вершине горы, а в гербе Усть-Каменогорска — червлёная крепость с башней. Символ Копала выделяется восьмиконечным крестом и укреплением в форме штерншанца.
Также упоминаются гербы других городов, отражающие их географические, экономические и культурные особенности того времени.
Видеоролик вызвал живой отклик в социальных сетях. Пользователи делятся эмоциями и впечатлениями:
"Красиво, достойно смотрятся"
"Вот она настоящая История... смотришь — и слёзы наворачиваются"
"Ого, многие даже не знали. Было бы здорово узнать и значения символов"
"Красиво и эстетично было... с добром и культурой"
По словам комментаторов, подобные материалы помогают глубже понять историческое прошлое городов и сохранить визуальную память об эпохе, когда Казахстан входил в состав Российской империи.
Ранее мы писали о том, что ценное наследие казахской истории получило признание ЮНЕСКО.
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