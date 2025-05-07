В Казахстане зарегистрированы более 11 тысяч турагентов и свыше 600 туроператоров, следует из данных портала "Е-лицензирование". Чтобы обеспечить безопасность путешественников и качество туристских услуг, Комитет индустрии туризма при Министерстве туризма и спорта РК совместно с акиматами регулярно публикует обновлённые списки лицензированных туроператоров, турагентов, а также официальных гидов и инструкторов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ознакомиться с актуальными реестрами туроператоров и турагентов можно по ссылке.

Гражданам настоятельно рекомендуют при выборе туристической компании проверять наличие уведомления о турагентской деятельности и действующей лицензии у туроператора.

"Одним из инструментов, призванных защитить права туристов, является ТурКод — уникальный номер, автоматически присваиваемый каждому туристу после бронирования поездки. ТурКод фиксируется в электронном реестре туров и подтверждает участие в системе финансовых гарантий. Это значит, что в случае неисполнения обязательств со стороны туроператора, турист сможет рассчитывать на возврат средств", — рекомендуют в Мнтуризма.

Такие меры, как подчёркивают в ведомстве, способствуют повышению прозрачности в туристической сфере, формированию доверия к казахстанским компаниям и защите интересов потребителей.