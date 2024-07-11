Как выбрать надёжное турагентство в Казахстане рассказали в Минтуризма
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане зарегистрировано 9 489 турагентов и 558 туроператоров. Это данные государственного электронного реестра на портале "Е-лицензирование". Как выбрать самого надёжного из имеющихся, рассказали в Минтуризма и спорта РК, передаёт BaigeNews.kz.
Для обеспечения безопасности и качества предоставляемых туристических услуг Комитет индустрии туризма МТС РК и местные исполнительные органы размещают на своих интернет-ресурсах актуальные реестры туроператоров, турагентов, гидов, экскурсоводов и инструкторов по туризму. Гражданам рекомендуют запрашивать все необходимые документы при обращении в туристические компании, включая уведомление о турагентской деятельности и наличие лицензии туроператора.
"Важно обращать внимание на наличие туристического кода. Туркод - уникальный номер, выдаваемый туроператором, который входит в реестр системы гарантирования, каждому туристу в целях обеспечения возврата при невозможности либо неисполнении своих обязательств туроператором. За счёт получаемых туроператором средств при реализации турпродукта электронный Реестр туров в автоматическом режиме выдает туркод", - уточнили в ведомстве.
Самое читаемое
- Назначен ректор Казахской национальной консерватории имени Курмангазы
- 17-летнего парня сбили насмерть в Темиртау
- Задержан начальник ДУИС по Северо-Казахстанской области
- Без очереди можно будет подать документы в восемь новых школ в Астане
- Пешеходный мост перед театром "Астана Опера" будут восстанавливать