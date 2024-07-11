Как выбрать надёжное турагентство в Казахстане рассказали в Минтуризма

В Казахстане зарегистрировано 9 489 турагентов и 558 туроператоров. Это данные государственного электронного реестра на портале "Е-лицензирование". Как выбрать самого надёжного из имеющихся, рассказали в Минтуризма и спорта РК, передаёт BaigeNews.kz.

Для обеспечения безопасности и качества предоставляемых туристических услуг Комитет индустрии туризма МТС РК и местные исполнительные органы размещают на своих интернет-ресурсах актуальные реестры туроператоров, турагентов, гидов, экскурсоводов и инструкторов по туризму. Гражданам рекомендуют запрашивать все необходимые документы при обращении в туристические компании, включая уведомление о турагентской деятельности и наличие лицензии туроператора.