Как встречали Елдоса Сметова и Гусмана Кыргызбаева в аэропорту Алматы

Сегодня утром на родину вернулся один из первых рейсов с казахстанскими призерами и участниками Олимпийских игр. На борту рейса Париж-Стамбул-Алматы вместе со всей сборной Казахстана по дзюдо были олимпийский чемпион Елдос Сметов и бронзовый призер Олимпиады Гусман Кыргызбаев, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

Болельщики стали собираться задолго до прибытия авиарейса с олимпийцами. В зале встречи прилетающих пассажиров аэропорта Алматы, довольно вместительном, яблоку негде было упасть. Болельщики, коллеги, сослуживцы, родные и близкие спортсменов, прихватив с собой плакаты, музыкальные инструменты и хорошее настроение, выстроили живой коридор для встречи героев.

Фото: Александр Шахбазов.

Вокруг аэропорта наблюдалось большое количество полицейских и военных, чтобы обеспечить порядок.

Рейс с дзюдоистами прибыл на 40 минут раньше положенного срока. Первым вышел Елдос Сметов, которого сразу же болельщики взяли в плотное кольцо, желая лично поздравить и сфотографироваться.

Такую любовь народа Елдос заслужил благодаря своему трудолюбию, целеустремленности, вдумчивым тренировкам. Еще после двух олимпийских медалей – серебряной из Рио-2016 и бронзовой из Токио-2020, Елдос Сметов стал самым титулованным спортсменом в этом виде единоборств.

Фото: Александр Шахбазов.

Выигранное в Париже золото сделало Сметова самым титулованным казахстанским олимпийцем – полный комплект наград, кроме него, из казахстанцев удалось собрать только легкоатлетке Ольге Рыпаковой.

Поговорить журналистам с Елдосом не представлялось возможным, но тут было все понятно и без слов - счастье, радость от того, что цель, которую спортсмен поставил еще вначале своей карьеры – стать олимпийским чемпионом, достигнута!

Еще зимой 2024 года невозможно было точно сказать, готов ли Сметов к тому, чтобы выиграть медаль, но он уже тогда уверенно говорил о том, что надеется поехать в Париж, и только за золотом.

Гусману Кыргызбаеву досталось не меньше внимания, чем Сметову. Будучи действующим военнослужащим Вооруженных сил Казахстана, Гусман не остался без внимания сослуживцев. Они с большим воодушевлением встретили спортсмена и громогласно поздравили перед тем, как его окружили болельщики.

Фото: Александр Шахбазов.

Как и Сметов, Кыргызбаев в окружении соотечественников вышел из аэропорта и отправился домой.

Папа Гусмана, Данияр Кыргызбаев, возглавил семейную делегацию, встречавшую спортсмена.

"Наша семья очень рада, спасибо всем, что так встретили. Когда сын выступал, мы очень переживали и до сих пор переживаем. Дома смотрели в прямом эфире выступления, но созвонились с сыном, только после пресс-конференции. Поддерживали все – его жена и дети, наши родственники и болельщики друзья одноклассники и сослуживцы. Гусман ведь старший лейтенант, служит в ЦСКА. Мы ждали золота, конечно, но бронза – это тоже победа", - сказал Данияр Кыргызбаев.

Когда призеры уехали, и ажиотаж начал стихать, появилось время, чтобы лично поздравить главного тренера сборной Казахстана по дзюдо Нурбола Сулейменова.

"Я же говорил, что медали будут!" - радостно ответил нам на поздравления Сулейменов. И действительно, на проводах олимпийцев наставник, отвечая на вопрос о шансах на медали, заявил коротко: "Привезем". И в итоге удалось порадовать соотечественников даже двумя наградами. "Это общая победа, эффект от нее на развитие нашего спорта нельзя переоценить. Очень прекрасный настрой был, эмоции восхитительные подарили наши парни в первый и второй день Олимпиады. Всех поздравляю с первым в истории Казахстана чемпионом Олимпиады по дзюдо. Это историческая победа. Я благодарен спортсменам, болельщикам, руководству. Мы со спортсменами работали над психологией, физикой, энергией, тактикой, они знали, что делать на татами. Елдос и Гусман, скажем так возрастные спортсмены, но потенциал у сборной есть, молодые ребята есть, опыт Елдоса и Гусмана безусловно остается с нами, с нашей командой", - сказал тренер.

Он отметил, что в этом году у дзюдоистов пройдут турниры Большого шлема, а молодежь ожидает чемпионат мира. Что касается возможного завершения спортивной карьеры Елдосом и Гусманом, то пока они не обсуждали это с тренерским штабом, хотя тот же Сметов зимой намекал на то, что Париж-2024 скорее всего будет его последними Играми в качестве спортсмена.

"Насчет продолжения ими карьеры пока не разговаривали с ними. Елдос к золоту пришел, Гусман свой путь к медали прошел. Я считаю, что им нужна особая мотивация, чтобы продолжить карьеру как спортсменам, но пока однозначного ответа нет на этот вопрос", - заверил тренер.

Отметим, что на этой Олимпиаде Казахстан в дзюдо был представлен 8 спортсменами – 5-ю мужчинами и 3-мя девушками, не только в индивидуальных, но и в командных состязаниях.

Фото: Александр Шахбазов.

Среди тех, кому к сожалению не удалось взять медали Абиба Абужакынова. Да, немного в тени медалей от мужчин осталось 5-е место дебютантки Олимпиады, двукратной бронзовой призерки чемпионатов мира. Ей не хватило всего одной победы до награды и она, вернувшись домой, призналась, что этот результат ее лишь мотивирует на то, чтобы взять реванш на последующих Играх. Зная ее характер, в успехе можно не сомневаться.

Отметим что перед тем, как уехать из аэропорта домой, герои Олимпиады получили ключи от новых автомобилей.

Фото: Александр Шахбазов.

Казахстанская школа дзюдо уже имеет свои традиции, наших дзюдоистов знают и уважают в мире. Такие успехи команды по дзюдо на мировой арене связаны, безусловно, со многими факторами. Это и фундамент, который внесли тренеры и функционеры в прошлом, в особенности прославленный Бекет Махмутов, и слаженная работа нынешнего руководства федерации, которая создает все условия для того, чтобы спортсмены и тренеры могли готовиться к соревнованиям по самым высоким мировым стандартам. Также важным фактором успеха является большое количество занимающихся этим видом спорта детей и молодежи.

Что касается главной команды страны, то в тренерский штаб за несколько лет до Олимпиады в Париже были приглашены опытные тренеры-консультанты из Франции Стефан Трено и Ксавье Монденкс, которые помогли построить тренировочный процесс так, чтобы казахстанские спортсмены были всегда в форме, несмотря на загруженный соревновательный график. Также уделяется большое внимание и научному подходу к тренировкам с точки зрения спортивной медицины.

Системная работа в федерации дзюдо по достоинству оценивается и со стороны Международной федерации IJF. Казахстану доверили проведение турнира из серии Большого шлема в Астане, также в официальном календаре у юношей и юниоров ежегодный международный турнир памяти Бекета Махмутова, в рамках которого также проводятся судейские семинары и принимают экзамены у рефери на получение континентальной и международной категории, дающих право обслуживать крупнейшие международные турниры. Казахстанец Алмаз Альсенов назначен на должность комиссара Международной федерации дзюдо (IJF) по коммерческому партнерству и продвижению.

Казахстанская школа дзюдо продолжает развиваться. Немало сделано, но не меньше предстоит сделать, чтобы отечественные дзюдоисты добились еще больших высот на мировой арене, а опыт Казахстана служил примером грамотного развития для других стран.