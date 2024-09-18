Как восстанавливают сгоревшие леса в "Семей орманы" рассказал министр экологии
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев рассказал о мерах по восстановлению пострадавшего от пожара соснового бора в природном резервате "Семей орманы", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Глава ведомства напомнил, что в июне прошлого года от огня пострадало около 63 тысяч гектаров лесного массива.
"Сегодня мы активно ведём работы по ликвидации последствий этих пожаров. Уже объявили аукцион на предоставление квоты для рубки лесов в объёме 1,5 миллиона кубометров. У нас там 6 миллионов кубометров леса на корню. Из них только 20% деловой. Остальная часть - мелкотоварная или, иначе говоря, дровяная", - сказал министр.
Он добавил, что эти гари должны быть выдраны. Площадь может оказаться заразной.
"Во-первых, мы должны ликвидировать последствия с целью недопущения распространения болезней. Второе, нужно скорее восстановить эти леса", - уточнил Нысанбаев.
Министр сообщил, что проблем с почвой в резервате нет.
"На глубине 10-15 сантиметров почва нормальная. Мы уже на 700 гектаров делаем первые рабочие проекты по посадке сеянцев. Мне докладывают учёные по итогам почвенных исследований и подготовки проектов, что почва сохранила свойства. Мы будем планомерно вслед за уборкой гари вести посадку. На следующий год планируем на площади 700 гектаров посадить сеянцы, там где их убрали", - проинформировал спикер.
Самое читаемое
- Директор компании похитил более 990 млн тенге в Астане
- За двойное гражданство оштрафовали жительницу ЗКО
- К чему может привести отказ Казахстана от атомной энергии рассказал турецкий профессор
- Жуткое смертельное ДТП произошло в Костанайской области
- Некому работать на полях – рисоводы Казахстана бьют тревогу из-за дефицита кадров