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Как воспитать здоровое поколение, спорили эксперты в Астане Сегодня, 18:59
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Сегодня, 18:59
269

Как воспитать здоровое поколение, спорили эксперты в Астане

В Астане прошла первая республиканская конференция "Воспитываем здоровое поколение", посвящённая 10-летию образовательной программы "Школа здорового питания", передаёт BaigeNews.kz.

В мероприятии приняли участие представители региональных управлений образования и педагоги из 10 областей Казахстана.

Организаторы конференции - Методический центр акимата Астаны, Научно-методический центр новых технологий в образовании (Алматы) и "Нестле Казахстан".

О чём говорили на мероприятии, смотрите в материале корреспондента BaigeNews.kz.

 
 
 
 
 
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Журналист
Сегодня, 18:59
269
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