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Как воспитать здоровое поколение, спорили эксперты в Астане
В Астане прошла первая республиканская конференция "Воспитываем здоровое поколение", посвящённая 10-летию образовательной программы "Школа здорового питания", передаёт BaigeNews.kz.
В мероприятии приняли участие представители региональных управлений образования и педагоги из 10 областей Казахстана.
Организаторы конференции - Методический центр акимата Астаны, Научно-методический центр новых технологий в образовании (Алматы) и "Нестле Казахстан".
О чём говорили на мероприятии, смотрите в материале корреспондента BaigeNews.kz.
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