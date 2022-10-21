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  • Как воспитать в РК молодёжь с активной гражданской позицией, рассказали общественники
BaigeNews.kz / иллюстративное фото Сегодня, 02:34
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Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото

Как воспитать в РК молодёжь с активной гражданской позицией, рассказали общественники

В университете КАЗГЮУ имени Нарикбаева прошло заседание дискуссионной площадки по обсуждению послания президента Казахстана народу "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество", передаёт BaigeNews.kz.

Организатором площадки выступил Гражданский альянс Казахстана. Столичные студенты обсудили предстоящие реформы, которые в своём послании анонсировал Касым-Жомарт Токаев. 

В начале дискуссии директор ОЮЛ "Альянс НПО города Нур-Султан" Жанар Оспанова рассказала о деятельности общественных организаций. 

"Это очень большая схема по Казахстану. Мы объединяем 50 общественных организаций по Астане, которые являются нашими членами. И мы придерживаемся все одной идеологии касательно развития и улучшения качества  жизни людей в целом, при этом развития конкурентоспособности людей", - сказала Оспанова. 

Она отметила, что является членом рабочей группы по развитию концепции молодёжной политики, поэтому открыта в новым предложениям. 

Вице-президент Гражданского альянса Казахстана Гульнар Курбанбаева также приняла участие в обсуждении и высказалась о важности формирования активной гражданской позиции у молодёжи. 

"Чтобы у молодёжи формировалась гражданская позиция, лучше отправлять студентов на практику не только в госучреждения, но и в общественный сектор. Там много тем для обсуждения по правовым вопросам. Это позволит увидеть, чем реально дышит население, какие у них проблемы. Потому что всё проходит через нас", - отметила она. 

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#послание 2022 #молодежь
Данира Искакова Журналист
Сегодня, 02:34
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