С начала года в Астане в службу "102" поступило более пяти тысяч обращений о без вести пропавших. Из этого числа зарегистрировано около 400 случаев ухода несовершеннолетних из дома. При этом все дети были найдены сотрудниками полиции и волонтерами. Корреспондент BaigeNews.kz узнала, как проходят поиски детей, и какое наказание могут понести родители за пропажу ребенка.

Начальник отдела УКП ДП Астана Нургали Асылхан отмечает, что подростки часто уходят из дома по собственной воле. Одна из причин неблагополучная обстановка в семьях.

"В большинстве случаев это мальчики. Они покидают семьи идут на рынки попрошайничать. Там они находят таких же несовершеннолетних, объединяются и продолжают свои поиски. Мы занимаемся установлением их местонахождения. Затем передаём в руки участковых инспекторов", — сообщил Нургали.

Участковый инспектор района Байконыр ДП Астаны Гульзада Сатыбаева рассказала, что для предотвращения подобных случаев полиция активно проводит профилактическую работу по правонарушениям и преступлениям среди несовершеннолетних.

"За 11 месяцев текущего года в районе Байконыр было проведено 26 оперативно-профилактических мероприятий, в том числе республиканского масштаба, и 89 локальных рейдов", — добавила она.

Сатыбаева пояснила, что в случае повторного ухода ребенка из дома его ставят на учет в подразделении ювенальной полиции по категории "безнадзорные и беспризорные несовершеннолетние". Кроме того, родителей таких детей также привлекают к административной ответственности.

"Есть подросток, который в этом году несколько раз уходил из дома. После того как его поставили на учет, его дело было рассмотрено комиссией по делам несовершеннолетних. Ему дали шанс исправиться, но он не воспользовался этой возможностью. В результате комиссия поддержала ходатайство о направлении его в специализированную школу. На данный момент материалы находятся на рассмотрении в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних", — пояснила она.

Однако не все случаи заканчиваются определением в спецшколу. Майор полиции Гульзада Сатыбаева рассказала о девочке, которая дважды уходила из дома в летний период. Но после привлечения родителей к ответственности и проведения профилактической беседы ситуация изменилась к лучшему.

"Девочка встала на путь исправления, поступила в колледж и теперь характеризуется только с положительной стороны, как по месту жительства, так и в учебном заведении", — поделилась спикер.

Фото: Айзада Жусупова

Начальник отдела управления криминальной полиции ДП Астана Нургали Асылхан подчеркивает, что в поисках пропавших детей полиции активно помогают волонтеры. Стороны подписали меморандум и совместными усилиями находят пропавших детей и возвращают их в семьи.

"Мы сотрудничаем с волонтерами уже шесть лет. Они занимаются распространением ориентировок в социальных сетях и расклейкой объявлений в людных местах. Перед поисковыми операциями мы обязательно проводим инструктаж, а затем вместе выезжаем на поиски. Благодаря такой слаженной работе за пять лет удалось найти тысячи людей", — отметил Асылхан Нургали.

Фото: Айзада Жусупова

Руководитель общественного объединения волонтеров Астаны "Lider.kz" Айзада Жусупова пояснила, что дети чаще пропадают летом, так как активно проводят время на улице. Осенью и весной число пропавших увеличивается среди пожилых людей, страдающих потерей памяти.

"Все дети, пропавшие в Астане за последние годы, были найдены. Но сейчас мы ищем одного молодого человека, который пропал 28 октября. Он дезориентирован, его мышление соответствует мышлению ребенка, поэтому зацепок практически нет", — отметила она.

Фото: Айзада Жусупова

Айзада Жусупова рассказала, как проходят поиски пропавших детей, и подчеркнула, что сотрудники полиции регулярно проводят инструктажи по технике безопасности. Во время поисков важно полностью отчитываться своему координатору, сообщать, когда ты снялся с поисков и когда отправился на поиски.

"Не следует действовать в одиночку. Если место открытое, в подгруппе должно быть как минимум три человека. Также важно внимательно следить за тем, куда ставишь ноги, и быть одетым по погоде. Участие в поисках возможно только в нашей экипировке. У нас есть специальная светоотражающая форма, фонарь и рация. Кроме того, руки и ноги должны быть закрыты. Особенно в летний период, когда могут встречаться насекомые, высокая трава и другие возможные опасности", — пояснила она.

По ее словам, волонтеры сталкиваются со сложностями поиска детей с нарушениями развития. Такие дети не имеют страха, отсутствует инстинкт самосохранения, что делает их поиски особенно сложными.

"Мы обучаем наших волонтеров методам поиска особенных детей и сотрудничаем с профильными центрами", — пояснила Жусупова.

Также одной из серьезных проблем остается нехватка технического оборудования.

"Мы не можем позволить себе купить дрон с тепловизором, который был бы полезен при поиске в густых зарослях или труднодоступных местах. Ведь особенные дети боятся громких звуков и могут не отзываться на свое имя", — добавила Айзада.

По данным ДП Астаны, на сегодняшний день среди пропавших в столице числятся 16 человек. Несовершеннолетних среди них нет.