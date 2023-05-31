"Как внук Назарбаева стал владельцем "Казтранстелекома" - депутат рассказал историю активов Нурали Алиева

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Депутат Ермурат Бапи потребовал вернуть в госсобственность компанию "Транстелеком", собственником которой сейчас является внук экс-президента Нурсултана Назарбаева Нурали Алиев, передаёт BaigeNews.kz.

"Нельзя дальше закрывать глаза на то, как произошло отчуждения стратегически важного объекта "ТрансТелеком" из состава главной национальной транспортной компании КТЖ. Контрольный пакета акций ТрансТелекома оказался в собственность Нурали Алиева, внука Нурсултана Назарбаева, сына Дариги Назарбаевой. Речь идет о стратегически важном предприятии, о безопасности граждан Казахстана. Накачивание Казтранстелекома продолжалось за счет госкорпораций таким способом, как заказ какого-то "программного обеспечения" на 9 миллиардов тенге. Такому заказу позавидуют ведущие компании в Силиконовой долине! Все эти огромные суммы поступили Нурали Алиеву", - рассказал он.

Как отметил Бапи, компания несколько лет подряд выплачивала Алиеву баснословные дивиденды.

"Все эти годы сын Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева вместе с другими бенефициарами этого присвоения государственных активов получали дивиденды. В 2015 год - 587 миллионов тенге; в 2016–940 миллионов тенге; в 2017–500 миллионов тенге. В 2022 году, уже после всех Указов президента Токаева дивиденды составили 2,4 миллиарда тенге", - сообщил он.

Бапи требует, чтобы деньги вернули государству, а Генеральная прокуратура должна найти способ сделать это.

"Я настаиваю, что эти дивиденды должны быть возвращены государству. И прошу Генеральную прокуратуру использовать все правовые механизмы, чтобы проверить правомерность таких отчуждений и обоснованность выплат", - добавил он.

Кроме того, депутат озвучил сумму, которую семья экс-президента должна вернуть государству.