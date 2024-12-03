Как власти решат проблемы дольщиков в Косшы

Полное решение проблем дольщиков в городе Косшы пообещал аким Акмолинской области Марат Ахметжанов. Он сообщил, что ситуация с долгостроем, которая беспокоила жителей города в течение многих лет, будет скоро решена. В настоящее время уже началось строительство нового жилого дома в рамках решения проблемы, передает BaigeNews.kz.

По словам акима региона, решение вопросов по дольщикам будет проходить поэтапно, с учётом уже принятых судебных решений и осуждения виновных.

“Мы привели инвестора, и строительство 9-этажного дома на 100 квартир начнется в ближайшее время. Завершить проект планируется к Дню города Косшы. Мы решим практически все проблемы дольщиков в этом году”, – отметил Ахметжанов.

Кроме того, в Косшы завершилось строительство школы на 1 200 мест, а в этом году было открыто два новых детских сада на 446 мест. В планах на следующий год — введение еще трех детских садов.

Ранее стало известно, что для завершения проекта по централизации водоснабжения в Косшы требуется 12 миллиардов тенге. Работы будут проведены в рамках Астанинской агломерации, и проект уже направлен на финансирование.

Напомним, в городе планируется строительство государственного приюта для бездомных животных, что должно решить проблему с бродячими собаками.