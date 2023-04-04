Как власти Павлодара будут решать вопрос с теплоснабжением

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Зимы в Павлодарской области - одни из самых суровых в Казахстане. Средние температурные показатели могут упасть до минус 20 градусов. Поэтому вопрос тепла здесь - один из актуальных. Власти Павлодара планируют решить нехватку тепла на ближайшие 15 лет при помощи реконструкции одного котлоагрегата и строительства дополнительных. Об этом рассказал аким Павлодарской области Асаин Байханов. При этом глава региона указал, что определённые договоренности уже есть, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

О дефиците тепла в Павлодаре говорят уже не первый год, особенно с учётом темпов строительства и ввода в эксплуатацию нового жилья. Указал на это и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с павлодарской общественностью осенью 2022 года. Тогда глава государства обратил внимание на необходимость модернизации ТЭЦ, в том числе и Экибастузе.

По словам акима Павлодарской области, на сегодняшний день дефицит тепла действительно есть, и если решения не принимать, то в ближайшем будущем даже при морозах -25 в Павлодаре может возникнуть недогрев в квартирах.

"Мы делали теплотехнический аудит в городе Павлодаре, мы его закончили, он занял год. У нас есть результаты теплотехнического аудита, который подразумевает, что в принципе в горизонте 2024 года есть отрицательное сальдо по гигакалориям в городе Павлодаре с учётом темпов строительства. Поэтому я встретился с акционерами группы ERG, обсудили, они пошли навстречу. Первым они реконструируют бойлерную третьего котлоагрегата на ТЭЦ-1, что нам даст в долгосрочной перспективе 112 гигакалорий. Когда я говорю 112 гигакалорий, чтобы вы понимали, это на миллион квадратных метров, нужно около 50 гигакалорий. Когда микрорайон "Достык" достроят, это будет миллион квартальных метров. Микрорайон "Жастар", который мы планируем, где Спорт-сити, там 600 тысяч квадратных метров жилья, туда нужно 28 гигакалорий", - рассказал аким Павлодарской области Асаин Байханов.

Модернизация действующего оборудования, по словам главы региона, позволит закрыть вопросы нехватки тепла на ближайшие три сезона, а именно на зимние сезоны 2023-2024, 2025-2026 и 2027-2028. При условии, что темпы строительства не увеличатся. Однако кардинально проблему таким образом решить не удастся, необходимы дополнительные котлоагрегаты, и по этому вопросу также ведутся переговоры.

"Мой план такой, что мы дальнейшее обсуждение перевели в плоскость, что нужен дополнительный котлоагрегат, чтобы вырабатывать дополнительную теплоэнергию. Это можно сделать либо на ТЭЦ-3, ну и на ТЭЦ-2, ТЭЦ-1. Сейчас мы ведём переговоры со всеми тремя ТЭЦ, но скорее всего с ТЭЦ-1 первыми будет достигнута договорённость, что они сделают два новых котлоагрегата. Два новых котлоагрегата это где-то по минимум по 150 гигакалорий. Что нам это даст, это в принципе закроет нам на ближайшие 15 лет вопрос. С учётом даже повышенных темпов строительства. Единственное, что неудобно, придется двигать южную ветку сетевого района с улицы Естая до улицы Торайгырова. На южном сетевом районе тепла будет больше, на северном меньше, соответственно границы", - добавил аким Павлодарской области Асаин Байханов.

Между тем, строительство ещё одной ТЭЦ, по мнению главы региона, не решит проблему в быстрый срок. Поскольку подобный проект достаточно дорогостоящий, и только один котлоагрегат на сегодня может обойтись в 35 миллиардов тенге. К тому же возведение такого объекта может занять несколько лет.

Напомним, ранее аким Павлодарской области рассказал о том, как будут решать проблемы с отоплением в Экибастузе. В план входит ремонт восьми котлов на действующей ЭТЭЦ, гидравлические испытания, а также замена сетей теплоснабжения в городе.