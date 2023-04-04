- Какие меры поддержки людей с инвалидностью усилят в Казахстане с 1 июля 17:19 67
- Камыш на площади 20 гектаров загорелся в Алматинской области 16:43 170
- ФК "Актобе" погасил многомиллионные долги перед футболистами и тренерами 16:25 353
- Портал "Күнделік" брал деньги за бесплатное размещение меню школьного питания - Антикор 16:14 306
- Туристический кешбэк внедрят для казахстанцев 16:05 315
- Как власти Павлодара будут решать вопрос с теплоснабжением 16:00 289
- В Шымкенте чиновники систематически брали взятки у владельцев частных детсадов 15:58 348
- 1500 казахстанцев призовут на воинские сборы в 2023 году 15:43 320
- Число внутренних туристов в Казахстане достигло рекордной отметки 15:33 411
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 15:27 278
- Назначен министр сельского хозяйства РК 15:15 353
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 14:50 311
- Главу отдела полиции в Актобе заподозрили в коррупции 14:37 667
- Юрий Ильин сохранил свою должность 14:23 316
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 14:09 463
- Болат Акчулаков стал советником президента 13:55 323
- Бизнес сталкивается с коррупцией из-за несовершенства законов - НПП "Атамекен" 13:45 605
- Дархан Кыдырали сохранил должность главы МИОР 13:28 658
- "Класть руку на сердце я не могу" - Жумангарин не верит в дальнейшее подорожание продуктов 13:25 319
- Зульфия Сулейменова осталась министром экологии 13:20 300
- Обвиняемый в хищении экс-глава ТЭЦ Тараза подался в бега 13:15 437
- Багдат Мусин переназначен на должность главы Минцифры 13:05 307
- Ажар Гиният назначена министром здравоохранения 12:52 350
- "Люди вывозят дизтопливо канистрами" - Смаилов о запрете на вывоз ГСМ из страны 12:31 538
- Пострадавшие от побоев юристы хотят взыскать с сына мажилисмена 25 млн тенге 12:15 542
- Токаев назначил министра индустрии и инфраструктурного развития 12:11 516
- Тамара Дуйсенова переназначена министром труда 12:07 340
- Казахстанка 15 лет оплачивала налоги и штрафы за проданное авто 12:01 397
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 11:47 462
- Кого из педагогов освободят от аттестации, рассказали в Минпросвещения 11:36 654
- Асхат Оралов переназначен министром культуры и спорта 11:27 375
- Токаев назначил министра национальной экономики 11:26 372
- Это вынужденная мера - Смаилов о повышении цен на бензин и дизельное топливо 11:17 378
- Низкими ценами на газ пользуются потребители с высокими доходами - Минэнерго 11:15 365
- Казахстан планирует расширить список безвизовых стран до ста государств 10:57 601
- Тысяча детей с ментальными нарушениями получат путёвки в санатории 10:45 498
- Прокат казахстанских фильмов в кинотеатрах страны увеличат до 35% 10:42 358
- Новые ТЭЦ построят в Кокшетау и Семее 10:26 485
- 73 казахстанца заразились коронавирусом за сутки 10:13 399
- Дифференцированные тарифы на газ введут в Казахстане 10:01 411
- Как планируют снижать отток сельского населения в Казахстане 09:59 393
- Процедуру госзакупок планируют упростить в Казахстане 09:57 649
- Военные учения "Бекет" пройдут в Жетысуской области 09:48 412
- Троих детей выбросила из окна многоэтажки женщина в Узбекистане 09:36 945
- Юлия Путинцева обыграла экс-третью ракетку мира 09:20 450
- Цену на автогаз повысят в Казахстане 09:05 682
- Должностные лица осуждены за взятки в Кокшетау 08:52 466
- Пропавшего экибастузца нашли мёртвым 08:36 778
- Малайзия приняла закон об отмене обязательной смертной казни 08:14 394
- Задержку поездов вызвали вышедшие на рельсы домашние животные 07:57 495
- Спасённый из-под завалов в Турции младенец воссоединился с матерью через 54 дня 07:33 725
- Киберспортсмены устроили драку в торговом центре 06:20 443
- В WhatsApp появится функция блокировки чата при помощи отпечатка пальца 05:05 496
- Массовое отравление школьников произошло в Кызылординской области 04:29 698
- Алматы два года будет культурной и туристской столицей ШОС 03:08 449
- В Академии госуправления объявили набор на 2023 год 02:19 646
- В Гааге cудят бывшего президента Косова 01:41 667
- За гибель работников "Батыс су арнасы" осуждён начальник участка 00:56 505
- Предельные розничные цены на ГСМ повысят в Казахстане с 12 апреля 00:17 545
- 15 квартир незаконно выдали в Экибастузе 03.04.2023 503
- Казахстанцы квалифицировались на чемпионат мира по настольному теннису 03.04.2023 530
- В пять раз выросло число заболевших гепатитом в Карагандинской области 03.04.2023 662
- Центр для детей с расстройством аутистического спектра открыли в Шымкенте 03.04.2023 692
- Пьяный водитель управлял автобусом в Актобе 03.04.2023 508
- Акиматы районов Алматы станут более самостоятельными 03.04.2023 495
- Когда паспорта для детей станут дешевле в Казахстане 03.04.2023 595
- Мопедист сбил полицейского и пытался скрыться в Алматы 03.04.2023 643
- Повышение цен на бензин и дизтопливо: эксперт прокомментировал изменения 03.04.2023 622
- Как научить ребёнка разговаривать на казахском, рассказали эксперты 03.04.2023 809
- Футбольные ворота упали на мальчика в Караганде 03.04.2023 529
- Более 100 килограммов рогов сайги изъяли у жителя Кызылординской области 03.04.2023 528
- Сейсмологи ответили, какова вероятность 7-балльного землетрясения в Алматы 03.04.2023 776
- Ордер на арест Путина: почему Казахстан не ратифицировал Римский статут 03.04.2023 1726
- Кудебаев через официально действующие пункты пропуска границу не пересекал - КНБ РК 03.04.2023 622
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 592
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 705
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 637
- Казахстан стремится всеми силами помочь прекратить кровопролитие - МИД о ситуации в Украине 03.04.2023 583
- Алтай Кульгинов и Ерулан Жамаубаев получили должности в новом правительстве 03.04.2023 700
- Почему красят дизтопливо для фермеров, объяснили в Минэнерго 03.04.2023 551
Как власти Павлодара будут решать вопрос с теплоснабжением
Зимы в Павлодарской области - одни из самых суровых в Казахстане. Средние температурные показатели могут упасть до минус 20 градусов. Поэтому вопрос тепла здесь - один из актуальных. Власти Павлодара планируют решить нехватку тепла на ближайшие 15 лет при помощи реконструкции одного котлоагрегата и строительства дополнительных. Об этом рассказал аким Павлодарской области Асаин Байханов. При этом глава региона указал, что определённые договоренности уже есть, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
О дефиците тепла в Павлодаре говорят уже не первый год, особенно с учётом темпов строительства и ввода в эксплуатацию нового жилья. Указал на это и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с павлодарской общественностью осенью 2022 года. Тогда глава государства обратил внимание на необходимость модернизации ТЭЦ, в том числе и Экибастузе.
По словам акима Павлодарской области, на сегодняшний день дефицит тепла действительно есть, и если решения не принимать, то в ближайшем будущем даже при морозах -25 в Павлодаре может возникнуть недогрев в квартирах.
"Мы делали теплотехнический аудит в городе Павлодаре, мы его закончили, он занял год. У нас есть результаты теплотехнического аудита, который подразумевает, что в принципе в горизонте 2024 года есть отрицательное сальдо по гигакалориям в городе Павлодаре с учётом темпов строительства. Поэтому я встретился с акционерами группы ERG, обсудили, они пошли навстречу. Первым они реконструируют бойлерную третьего котлоагрегата на ТЭЦ-1, что нам даст в долгосрочной перспективе 112 гигакалорий. Когда я говорю 112 гигакалорий, чтобы вы понимали, это на миллион квадратных метров, нужно около 50 гигакалорий. Когда микрорайон "Достык" достроят, это будет миллион квартальных метров. Микрорайон "Жастар", который мы планируем, где Спорт-сити, там 600 тысяч квадратных метров жилья, туда нужно 28 гигакалорий", - рассказал аким Павлодарской области Асаин Байханов.
Модернизация действующего оборудования, по словам главы региона, позволит закрыть вопросы нехватки тепла на ближайшие три сезона, а именно на зимние сезоны 2023-2024, 2025-2026 и 2027-2028. При условии, что темпы строительства не увеличатся. Однако кардинально проблему таким образом решить не удастся, необходимы дополнительные котлоагрегаты, и по этому вопросу также ведутся переговоры.
"Мой план такой, что мы дальнейшее обсуждение перевели в плоскость, что нужен дополнительный котлоагрегат, чтобы вырабатывать дополнительную теплоэнергию. Это можно сделать либо на ТЭЦ-3, ну и на ТЭЦ-2, ТЭЦ-1. Сейчас мы ведём переговоры со всеми тремя ТЭЦ, но скорее всего с ТЭЦ-1 первыми будет достигнута договорённость, что они сделают два новых котлоагрегата. Два новых котлоагрегата это где-то по минимум по 150 гигакалорий. Что нам это даст, это в принципе закроет нам на ближайшие 15 лет вопрос. С учётом даже повышенных темпов строительства. Единственное, что неудобно, придется двигать южную ветку сетевого района с улицы Естая до улицы Торайгырова. На южном сетевом районе тепла будет больше, на северном меньше, соответственно границы", - добавил аким Павлодарской области Асаин Байханов.
Между тем, строительство ещё одной ТЭЦ, по мнению главы региона, не решит проблему в быстрый срок. Поскольку подобный проект достаточно дорогостоящий, и только один котлоагрегат на сегодня может обойтись в 35 миллиардов тенге. К тому же возведение такого объекта может занять несколько лет.
Напомним, ранее аким Павлодарской области рассказал о том, как будут решать проблемы с отоплением в Экибастузе. В план входит ремонт восьми котлов на действующей ЭТЭЦ, гидравлические испытания, а также замена сетей теплоснабжения в городе.
-
Trend news
- В Шымкенте чиновники систематически брали взятки у владельцев частных детсадов 15:58 330
- Главу отдела полиции в Актобе заподозрили в коррупции 14:37 648
- Обвиняемый в хищении экс-глава ТЭЦ Тараза подался в бега 13:15 436
- Пострадавшие от побоев юристы хотят взыскать с сына мажилисмена 25 млн тенге 12:15 540
- Гражданка Узбекистана продала своих детей в Казахстане 03.04.2023 756
- Мужа Байзаковой "застукали" с бывшей: в сети появилось видео 03.04.2023 15519
- 37 фактов торговли людьми: для каких целей держали "рабов" в Казахстане 03.04.2023 1177
- Полиция фиктивно раскрыла убийство, сделав подозреваемым умершего мужчину 03.04.2023 746
- Экс-глава ДП Алматинской области сбежал из Казахстана 03.04.2023 916
- Экспедитора ограбили в ЗКО на 1,8 млн тенге 03.04.2023 625
- Осужденный на 12 лет экс-министр обороны Мурат Бектанов подал на апелляцию 02.04.2023 1448
- "Народный совет трудящихся" из Петропавловска извинился перед казахстанцами 02.04.2023 10944
- Экс-аким Шымкента пословицей опроверг роман с бывшей любовницей Болата Назарбаева 02.04.2023 17774
- Губернатор Астраханской области приехал в Казахстан на мотоцикле 02.04.2023 1512
- Сломавшему нос журналистке жителю Атырау вынесли приговор 01.04.2023 996
- Не выходя из колонии: заключённый обманул казахстанцев на 25 миллионов тенге 01.04.2023 14449
- Какое имущество конфисковали у Кайрата Боранбаева 31.03.2023 1809
- Бизнесмены давали взятки аудиторам за пересмотр итогов конкурсов госзакупок в Астане 31.03.2023 1191
- "Я готов возвратить доход" - Боранбаев произнёс последнее слово в суде 31.03.2023 12361
- Безработные устроили голодовку в Мангистауской области 30.03.2023 1044
- Восьмилетнего мальчика изнасиловали подростки в Алматинской области 30.03.2023 1556
- Побег из Инчхона: казахстанцу грозит до 15 лет тюрьмы 30.03.2023 1254
- "Муж радует" - Ерке Есмахан похвасталась роскошными подарками 30.03.2023 1497
- "Ерболат Досаев - интересный кандидат" - глава партии Respublica о должности премьера 30.03.2023 1306
- "Это правительство не справится с задачей" - депутаты о назначении Смаилова 30.03.2023 1989
- В Астане людям с инвалидностью незаконно начисляли налоги — Генпрокуратура 30.03.2023 1219
- Экс-аким Кентау Рашид Аюпов сидит в СИЗО 30.03.2023 3007
- Ночная резня в Актобе: полицию вызвала раненая девочка 30.03.2023 6691
- Осуждённый нарисовал портрет рэпера Raim и Ерке Есмахан 30.03.2023 1168
- Imanbek пожертвовал на благотворительность свой "золотой диск" 30.03.2023 19196
- Экскаватор задавил женщину в Караганде 29.03.2023 1090
- Когда станет известно имя кандидата в премьер-министры, ответили в мажилисе 29.03.2023 1268
- На пытках попались 12 сотрудников КНБ и шесть служащих МВД 29.03.2023 1273
- Страшная находка: трупы матери и сына с признаками насильственной смерти обнаружили в Актобе 29.03.2023 3604
- Депутат Заитов ответил на критику в соцсетях 29.03.2023 21486
- Айжан Байзакову выселили из отеля в Японии из-за бардака в номере 28.03.2023 5874
- Астанчанин нанял киллера, чтобы не отдавать родственнице 500 тысяч долларов 28.03.2023 1701
- В Алматы пресекли изготовление восьми миллионов доз наркотиков 28.03.2023 1148
- Очередная авария на теплотрассе оставила без тепла жителей домов Зеренды 28.03.2023 1117
- Причем тут Тимур Кулибаев? Стали известны подробности изъятия земель в Алматы 28.03.2023 7545
- Восемь лет колонии для Кайрата Боранбаева запросил прокурор в суде 28.03.2023 1540
- Жанар Дугалова поделилась кадрами со своей свадьбы 28.03.2023 14846
- Двое казахстанцев пытались сбежать во время депортации из Кореи 27.03.2023 1365
- В Казахстане скрывались разыскиваемые в СНГ преступники - МВД 27.03.2023 1413
- Какие госслужащие чаще попадаются на взятках в Казахстане 27.03.2023 1443
- Сабина Алтынбекова объяснила, зачем удалила из Instagram фото с мужем 26.03.2023 2959
- Шахматный скандал в Индии: немецкий гроссмейстер вступилась за Жансаю Абдумалик 26.03.2023 4447
- Я обязательно выйду замуж: Жансая Абдумалик ответила на критику Бибисары Асаубаевой 26.03.2023 10413
- Али Окапов вышел в свет с новорождённым сыном 26.03.2023 4637
- Шахматный скандал: Бибисара Асаубаева раскритиковала Жансаю Абдумалик 25.03.2023 2177
- 20-летнего парня раздавило прицепом от КамАЗа в Семее 25.03.2023 1635
- Убийство троих детей в Актау: в Сети распространяют фото подозреваемого 25.03.2023 2921
- Не кормили и связывали: как изменился маленький Рамилька из Кокшетау 25.03.2023 8054
- Аскар Мамин не получает зарплату на посту главы Qazaq Geography 24.03.2023 2318
- Полиция установила подозреваемого в убийстве малолетнего ребенка в Темиртау 24.03.2023 1794
- "Мама, ты куда ушла?"- Пятилетнюю девочку изнасиловали в Астане 24.03.2023 17385
- Из-за отравления школьников их родители просят аннулировать тур олимпиады в Шымкенте 23.03.2023 2010
- Дети угнали автобус в торговом центре Алматы и попали в ДТП 23.03.2023 2280
- Шавкат Рахмонов и его горячая фанатка из США стали героями мультфильма 23.03.2023 2169
- Together: Димаш Кудайберген выпустил новую песню 22.03.2023 5663
- Власти Швеции выдали Казахстану подозреваемую в сбыте фальшивой валюты 22.03.2023 1903
- Крепкую мужскую дружбу обсуждают подписчики Димаша Кудайбергена 21.03.2023 1986
- Тело мужчины обнаружили под автомобильным мостом в Павлодаре 21.03.2023 1991
- Студент четыре раза "заминировал" колледж в Алматы 21.03.2023 1913
- Выпрыгнул из окна: подозреваемый в изнасиловании двух девочек пытался покончить с собой в Мангистау 20.03.2023 6645
- Должностные лица управления экологии Алматы осуждены за коррупцию 20.03.2023 1992
- Трамп заявил, что во вторник его арестуют, и призвал своих сторонников к протестам 19.03.2023 2316
- Полуголые мужчины и черепашки-ниндзя: казахстанцы соревнуются в оригинальности на выборах депутатов 19.03.2023 2198
- Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов 19.03.2023 2051
- Сына судьи подозревают в жестоком убийстве в Уральске 19.03.2023 2073
- Боец UFC совершил каминг-аут 18.03.2023 2402
- "Наконец-то": в Сеть просочилось видео с узату Жанар Дугаловой 18.03.2023 9070
- Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина 17.03.2023 3086
- Спецслужбы очистили три казахстанских города от лидеров местного криминалитета 17.03.2023 4524
- Болата Назарбаева обязали вернуть государству акции алматинского завода 16.03.2023 3890
- Об изнасиловании в женской колонии заявила адвокат Айман Умарова 16.03.2023 9438
- О коррупции и поборах на границе с Китаем заявил Маулен Ашимбаев 16.03.2023 2353
- Давать взятки опасно: полицейские стали чаще сообщать о попытках казахстанцев "откупиться" 16.03.2023 2369
- Стрельбу в воздух устроила молодежь в Туркестанской области 15.03.2023 2275
- В Туркестанской области чиновники переоделись в национальные костюмы 15.03.2023 5749
-
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 15:27 273
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 14:50 310
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 14:09 461
- Болат Акчулаков стал советником президента 13:55 323
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 11:47 460
- Токаев назначил министра национальной экономики 11:26 372
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 592
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 705
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 637
- Алтай Кульгинов и Ерулан Жамаубаев получили должности в новом правительстве 03.04.2023 700
- Растущий спрос на топливо: почему возникает дефицит ГСМ в Казахстане? 03.04.2023 525
- В Костанае построят новый завод по производству автомобилей Kia 03.04.2023 691
- Серик Жумангарин сохранил кресло в правительстве РК 03.04.2023 577
- Назначен первый вице-премьер РК 03.04.2023 451
- Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" возглавил Нурлан Жакупов 03.04.2023 594
- Президент освободил от должности главу Антикора 03.04.2023 1249
- Токаев назначил главу МИД и министра обороны 03.04.2023 907
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 31.03.2023 782
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 31.03.2023 904
- Лидеры государств поздравили Токаева и казахстанцев с началом священного месяца Рамазан 30.03.2023 1094
- Эрдоган направил Токаеву благодарственное письмо 30.03.2023 868
- Усилить контроль за расходованием средств поручил президент 30.03.2023 985
- Секретари советов безопасности государств-членов ШОС встретятся в Казахстане 29.03.2023 1157
- Кандидатуру нового премьер-министра предложит партия Amanat 29.03.2023 1163
- Не препятствовать доступу адвокатов к материалам уголовных дел поручил глава государства 29.03.2023 1070
- "Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям 29.03.2023 1010
- В Астане началось заседание первой сессии нового парламента 29.03.2023 1186
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 1170
- Мади Такиева освободили от должности в администрации президента Казахстана 28.03.2023 1382
- Назначен новый вице-министр финансов РК 28.03.2023 1429
- Токаев созвал первую сессию парламента восьмого созыва 27.03.2023 1236
- Токаев принял секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР 27.03.2023 1245
- Токаев обсудил с главой "Газпрома" новые совместные проекты 24.03.2023 1427
- "Я не строю из себя звезду" - Димаш пообщался с фанатами на казахском языке 24.03.2023 2195
- Токаев принял управляющего МФЦА 24.03.2023 1264
- Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении 24.03.2023 1556
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 1609
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 1808
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 1610
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 2482
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 2173
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 1995
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 1994
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 2333
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 2291
- Токаев провел заседание Совета Безопасности 15.03.2023 1966
- МИД Казахстана высказался о договорённостях между Саудовской Аравией и Ираном 14.03.2023 2540
- Президенту доложили о развитии Конаева 14.03.2023 2153
- Токаев подписал Закон "Об органах военной полиции" 14.03.2023 3799
- Ахметов похвалился Токаеву успехами в развитии ВКО 13.03.2023 2608
- Токаев дал поручения по усилению защиты прав граждан 13.03.2023 2442
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 10.03.2023 2465
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 7388
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 2621
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 2718
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 2706
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 3075
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 2627
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 3438
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО 09.03.2023 3007
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 3009
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 3589
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 3246
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 3020
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 3772
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 3667
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 3579
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 3431
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 4224
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 4515
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 4016
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 4933
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 4736
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 4192
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 4787
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 4931
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 4212
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 5288
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 5132
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 5022