Как вести себя при сходе селя рассказали в МЧС РК

МЧС Казахстана напомнило правила безопасности в селеопасный период, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве перечислили следующие рекомендации:

перед выходом в горы изучите подробно маршрут; избегайте селеопасные участки особенно после обильных дождей;

услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку не менее чем на 50-100 метров;

нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни;

всегда помните, что от селевого потока можно спастись, только избежав его;

следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.

При чрезвычайной ситуации обращаться по номеру 112.

28 июня из-за сильных дождей в Кыргызстане сошёл разрушительный сель в Ноокатском районе Ошской области, который привёл к жертвам среди населения и туристов. Среди погибших есть дети из Казахстана.