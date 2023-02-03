Как вернуть казахстанских фрилансеров на светлую сторону, рассказала эксперт

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Теневой рынок труда в Казахстане процветает. Работодатели и их сотрудники зачастую выбирают неформальные деловые отношения, потому что это позволяет исключить из уравнения солидное количество бюрократии, а также положительно влияет на доход обеих сторон. Но не смотря на это, они многим рискуют заключая соглашения вне правового поля. О том, как работает теневой рынок труда в нашей стране и какие угрозы в себе таит, корреспондент BaigeNews.kz поговорил с генеральным директором платформы для работы бизнеса и фрилансеров в Казахстане Quick Work Ариной Пироговой.

"Рынок труда в Казахстане традиционно характеризуется как рынок с высокой долей теневой занятости. И, как его часть, фриланс-сегмент не исключение. Только по официальной статистике доля теневых работников в стране может достигать 13-14 процентов от числа всех занятых. В секторе неформальной занятости, куда также частично могут попадать и фрилансеры, оказывающие услуги частным лицам и компаниям, по подсчётам Международной организации труда могут состоять уже 40 процентов от экономически активного населения, или более 3,5 миллиона человек. Но фрилансеры — не большая их часть. В раскладе общей массы трудовых ресурсов, фрилансеров в полном смысле этого слова в стране по нашим оценкам может быть около пяти процентов. Платформенно занятых, близких по смыслу к фрилансерам, ещё около шести процентов или примерно 500 тысяч человек. Но число их с ростом популярности модели аренды кадров в мире будет расти ежегодно. Аналитики PwC подсчитали, что в 2020-м объём мирового рынка фриланса достиг 6,54 триллиона долларов. Согласно их же прогнозам, к 2025-му из-за потребности бизнеса снижать операционные расходы и обеспечивать большую гибкость в процессах, рынок фриланса вырастет более чем в два раза. И это процессы глобальные, которые также затронут и Казахстан. От этого важно уже сейчас работать над правовым регулированием сферы и обеспечить инструменты, которые позволят сделать рынок фриланса более прозрачным для всех его участников, в том числе и для государства", — рассказала Пирогова.

По её словам, фрилансеры, которые не декларируют официально свои доходы, не платят налоги и социальные взносы, лишают себя поддержки со стороны государства. Так, без отчислений на обязательное медицинское страхование "серые" фрилансеры не могут получать нормальный объём медицинской помощи, а в жизни бывают разные ситуации. Также они не отчисляют пенсионные взносы, что не только существенно сокращает их доход в старости, но и уже сегодня перекрывает доступ к банковскому кредитованию. А оно, как известно, недоступно людям, не имеющим регулярные пенсионные отчисления.

"Ещё один важный момент — согласно анонсу государственных органов, в 2025 году всё население страны будет сдавать налоговые декларации. Следовательно, люди не сумевшие официально подтвердить свой доход, явно попадут под пристальный контроль мониторинга и рискуют нарваться на карательные санкции", — добавила спикер.

Ссылаясь на данные Бюро национальной статистики, она отметила, что в 2021 году доля теневой экономики в ВВП составила 19,75 процентов, сейчас на фоне очередного кризиса , эта доля может ещё немного подрасти. Но это цифры недостаточно репрезентативные, когда речь заходит о фрилансе.

"Так как ненаблюдаемая экономика — это не только фрилансеры, это и бизнес без регистрации, наркотический и секс трафик. В общем объёме, мы бы оценили "вклад" серой фриланс-деятельности как незначительный, не больше одного процента от ВВП. Однако, даже такие маленькие цифры — это недополученные средства, которые можно было бы направить на здравоохранение, образование, дороги. Ну и ещё раз хотели бы подчеркнуть, что весь мир движется от долгосрочных трудовых контрактов в сторону временных и проектных. Треть всех трудящихся в мире — это фрилансеры. И с ростом популярности неполной занятости в Казахстане, будет расти и доля тех, кто работает в серую. Исправить эту ситуацию можно реформированием налогового законодательства, снижением административных барьеров при регистрации и налогового бремени, а также введением более гибких форм организации такой деятельности. Сегодня главным заказчиком фриланс услуг становится именно бизнес. И нужны более гибкие форматы взаимодействия между компаниями и внештатными исполнителями, выгодные и для бизнеса, и для исполнителей, и в конце концов для государства, которое будет получать налоговые дивиденды от такой формы сотрудничества", — отмечает Пирогова.

Также сама экономика фриланса сейчас идёт по пути уберизации, то есть помогает заменить посредников цифровыми платформами.Сами платформы и маркетплейсы не только помогают заказчикам искать исполнителей и наоборот, но и берут на себя и контрактование и уплату налогов, так что сделки внутри таких сервисов выходят абсолютно белыми. С ростом популярности таких сервисов, закономерно будет обеляться и рынок.