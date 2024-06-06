Как вербуют детей в закладчики рассказали в полиции
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С начала 2024 года жамбылские полицейские выявили 201 сайт, где продавали смертельные смеси. Дилеры, продавая через интернет, наладили бесконтактный способ передачи через закладчиков. Именно они забирают товар и оставляют в назначенном месте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Дилеры в качестве “пушечного мяса” выбирают молодых людей, которые хотят быстро и легко заработать.
Поработать закладчиком соглашаются как дети из неблагополучных, так и из благополучных семей. Для последних это своего рода квест, развлечение. А на деле все заканчивается длительным тюремным сроком. За пять месяцев в области задержано 12 закладчиков, изъято 1,6 кг “синтетики”. Для понимания масштабов – это около 4500 разовых доз.
“Во время летних каникул школьники, студенты и родственники, приехавшие погостить в город захотят найти нетрудную работу и подзаработать. Призываем родителей вовремя обращать внимание на подозрительное или резко изменившееся поведение детей”, – обратился к жителям начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алим Бажикбаев.
Один из признаков – ваш ребенок гуляет допоздна. Обычно в день кладмены оставляют 15-20 закладок в самых разных частях города. Самыми распространенными местами оставления закладок являются подъезды жилых домов, скамейки, электрические щитки, детские площадки и клумбы. Фото с этих мест должны быть в телефоне у закладчиков для отправки “работодателю”.
Приспособления для осуществления закладок – пакетики с застежкой и скотч. Еще у них при себе бывают магниты – их используют, чтобы клиент мог снять товар с какой-либо металлической конструкции.
Поговорите с ребенком на тему биткоинов. Зачастую закладчик получает оплату в криптовалюте. Обратите внимание, если у него появились деньги, происхождение которых он не хочет или не может объяснить.
“И, конечно же, закладчиков выдает скрытый страх. Они неестественно себя ведут, слишком спешат либо наоборот подозрительно медлительны. Они теряют интерес к своим увлечениям, часто проявляют агрессивность. Поэтому мы убедительно просим родителей внимательно наблюдать за переменами в поведении их детей”, – заключил Бажикбаев.
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