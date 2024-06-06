Как вербуют детей в закладчики рассказали в полиции

С начала 2024 года жамбылские полицейские выявили 201 сайт, где продавали смертельные смеси. Дилеры, продавая через интернет, наладили бесконтактный способ передачи через закладчиков. Именно они забирают товар и оставляют в назначенном месте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Дилеры в качестве “пушечного мяса” выбирают молодых людей, которые хотят быстро и легко заработать.

Поработать закладчиком соглашаются как дети из неблагополучных, так и из благополучных семей. Для последних это своего рода квест, развлечение. А на деле все заканчивается длительным тюремным сроком. За пять месяцев в области задержано 12 закладчиков, изъято 1,6 кг “синтетики”. Для понимания масштабов – это около 4500 разовых доз.

“Во время летних каникул школьники, студенты и родственники, приехавшие погостить в город захотят найти нетрудную работу и подзаработать. Призываем родителей вовремя обращать внимание на подозрительное или резко изменившееся поведение детей”, – обратился к жителям начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алим Бажикбаев.

Один из признаков – ваш ребенок гуляет допоздна. Обычно в день кладмены оставляют 15-20 закладок в самых разных частях города. Самыми распространенными местами оставления закладок являются подъезды жилых домов, скамейки, электрические щитки, детские площадки и клумбы. Фото с этих мест должны быть в телефоне у закладчиков для отправки “работодателю”.

Приспособления для осуществления закладок – пакетики с застежкой и скотч. Еще у них при себе бывают магниты – их используют, чтобы клиент мог снять товар с какой-либо металлической конструкции.

Поговорите с ребенком на тему биткоинов. Зачастую закладчик получает оплату в криптовалюте. Обратите внимание, если у него появились деньги, происхождение которых он не хочет или не может объяснить.