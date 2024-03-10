Как вера и любовь к творчеству Юрия Шатунова помогли казахстанке побороть рак

Жительница Кокшетау Асем Гордиенко – одна из самых преданных поклонниц Юрия Шатунова. Теперь, когда популярный музыкальный исполнитель ушёл из жизни, казахстанка собирает стадионы, исполняя его песни. Не так давно она побывала на знаменитом российском шоу "Привет, Андрей!". В интервью корреспонденту BaigeNews.kz Асем рассказала о том, как ей удалось сохранить в сердце любовь к артисту и победить коварную болезнь. А также о том, как она, имея немецкие корни и будучи замужем за украинцем, получила казахское имя.

"Муж из ревности сжёг папку с вырезками об артисте"

Асем – очень востребованная ведущая торжеств и тоев не только в Кокшетау, но и всей Акмолинской области. Земляков подкупают её глубокий, мелодичный голос, чувство юмора и роскошная харизма. А ещё – простота и душевность. Между тем, в её репертуаре всегда есть песни Юрия Шатунова.

В интервью BaigeNews.kz шоувумен рассказала, что поёт с детства. Любую песню могла исполнить с флаконом из-под дихлофоса в руке (вместо микрофона). Как-то в школе услышали, как Асем исполняет гимн и понеслось – выступления на утренниках, линейках, концертах. Примерно с 11 лет её стали приглашать спеть на мероприятиях в клубе.

На одном из школьных вечеров, кажется, это был 1986 год, девочка услышала Юру Шатунова. После она увидела его по телевизору и нашла очень красивым. А его песни покорили девичье сердце жизненностью в каждом незатейливом слоге.

В самое сердце

"Если честно, я влюбилась. Как влюбляются девчонки – пронзительно и беззаветно, – улыбается героиня. – Вскоре его стали показывать по телевизору, но редко и мало. Как-то мы с мамой были в гостях в Караганде, там узнали про газету "Ласковый май". Упрашивала, буквально умоляла маму выписать. Газета была дорогая, приходила раз в месяц. Зато там была вся информация о них, печатались тексты песен. Моему восторгу не было предела. Мама, где бы ни была, всегда привозила его фотографии. Ещё я, понятное дело, "вырезала Юру" из "Крестьянки" и других журналов – собирала в отдельную папку. Эта папка была самой дорогой моему сердцу ценностью".

Из публикаций Асем узнала подробности о непростой судьбе парня, детство которого прошло в детдоме. В каждой строчке песен слышались юношеский максимализм и одиночество. Сочувствие и жалость переполняли девушку и только усиливали притягательность артиста в её глазах. Поклонница успокоилась душой только после известия о женитьбе: теперь он не один, его любит и бережёт родной человек.

"Приняла московских редакторов за мошенников"

Так получилось, что супруг Асем внешне оказался похож на её кумира. Видя безусловное преклонение, он ревновал.

"До истерики ревновал. Однажды мы поссорились, и муж в порыве гнева взял эту папку и бросил в печь. Я, конечно, за ней в огонь не полезла, но было очень обидно. Если бы у меня была эта папка, возможно, на передаче Андрея Малахова мне дали бы больше времени", – сокрушается собеседница.

На популярное телешоу казахстанка попала минувшей осенью. Однажды ей позвонили с российского номера. Девушка в трубке представилась редактором телепроекта "Привет, Андрей".

"Я сразу подумала: да-да, сейчас начнётся брехня. А она продолжает: мол, хотим пригласить на вечер памяти Юрия Шатунова, планируем его 50-летие отметить в кругу поющих людей. У меня мурашки, в горле пересохло: мошенники, наверно, не стали так много и конкретно говорить. Голос в трубке уточнил, смогу ли быстро собраться и приехать. Я в ответ пошутила, что даже мужа брошу, если надо будет. Девушка посмеялась и пропала на день. Параллельно меня пригласили на концерт в Атбасар, я стала собираться, но вещи складывала те, что надела бы в Москве. Тут мне звонят с вопросом, могла ли бы я в течение получаса собраться, вечером нужно быть в аэропорту Астаны. Я рискнула, отправила паспорт и приготовилась получить смс об оформленном на меня кредите", – смешно рассказывает Асем.

"Нас предупредили, что это не поминки, а день рождения"

Оказалось, редакторы программы искали исполнителей песен Юрия Шатунова и нашли видеоролик концерта в Караганде, организованный группой "Ветер перемен", где Асем исполнила несколько треков.

"Виктория, редактор, спросила: "Вы сможете передать именно ту энергию, улыбку, взгляд нашим московским зрителям?" Я ответила, что, когда выхожу на сцену и вижу свою публику, иначе и не могу. И уже там, на программе, все пели частями, а мне почему-то дали спеть всю песню. Люди, которые там были, долго аплодировали, даже когда я уходила со сцены. А после передачи многие подходили и говорили, что им понравилось моё выступление. Было неловко и очень приятно", – делится Асем Гордиенко.

Исполнительницу из Кокшетау также растрогали непринуждённость и простота, с какой общались участники и гости программы.

"Всё было на лайте, нас сразу предупредили, что это не поминки, а день рождения Шатунова – мы поём и танцуем, просто именинник отсутствует. Одна артистка поблагодарила за горящие глаза и желание продлить память", – вспоминает исполнительница.

Фото: Асем Гордиенко

Ей не удалось побывать ни на одном концерте своего кумира при жизни, но в рамках проекта Асем свозили к нему на кладбище. Со свойственным ей чувством юмора героиня рассказала, как увидела в гримёрку супругу Юры и собралась было уже падать в обморок.

"Оказалось, это Виктория Тыщенко – скульптор, которая создала памятник Шатунову. Но это вызвало у меня не меньшие эмоции. Я заплакала, увидев её работу, – казалось, он вот-вот поднесёт микрофон к губам и произнесёт полюбившиеся строки… Мне даже почудилось, что у бронзовой фигуры голубые глаза", – призналась фанатка.

Попасть на концерт и увидеть кумира вживую у неё не получалось по разным причинам: то были маленькие дети, то болела. Причём очень серьёзно: Асем – человек, победивший рак.

"В дветысячнокаком-то году Шатунов приехал в Караганду, а я никак не могла поехать: была только после "химии", очень слабой. К тому же на тот момент была только пенсия по инвалидности – 13 тысяч, а билет стоил 15", – вспоминает женщина.

"Любовь никогда не перестаёт"

2009 год. Всё началось, казалось бы, с банальной простуды после бассейна в доме отдыха. Потом ангина, потом долгий, непроходящий кашель.

"Я кашляла четыре месяца, из-за этого спала сидя. Мама ставила мне горчичники, банки, а, оказывается, этого как раз-таки категорически нельзя было делать. Однажды я потеряла сознание, попала в больницу. Первое, что у меня обнаружили, – много жидкости в лёгком. Обследования показали лимфому Ходжкина. Несколько операций, химиотерапия. "Химию" я решила продолжать в Алматы, потому что становилось только хуже. И когда стало совсем невмоготу, когда я стала терять последнюю надежду, я отправилась в мечеть. Здесь, в Кокшетау. У меня мама – немка, папа – казах. Кем я предстану перед Богом? Поделилась своими мыслями с имамом. Отчеканились в голове его слова: "Вспоминайте Бога, когда вам хорошо, и он будет помнить о вас, когда вам плохо". Я решила принять ислам и выбрала имя Асем", – делится героиня.

Чудо это или линия судьбы, сила веры или любовь Всевышнего – молодая женщина постепенно пошла на поправку. Наступил день, когда она попробовала… петь.

"Я пришла к подруге, которая работала в торговом центре. А там тогда была кафешка с караоке. Попросилась петь – сказала, хочу успеть попробовать. Было страшновато, но я споткнулась лишь раз, но только потому, что подзабыла слова. С того момента в меня будто новую силу вдохнули, я очень воодушевилась. И когда я в первый раз после затяжной болезни провела свой первый банкет, поняла, что вернулась. Когда подолгу не было заказов, и я сникала, муж срочно вёз меня в кафе, где работали знакомые музыканты. Две-три песни – и я оживала. Теперь я точно знаю, что музыка меня лечит", – уверена тамада.

Конечно, не всё так радужно: стоит героине немного простудиться, у сердца сразу начинает собираться жидкость. Поэтому ей, конечно, необходимо себя беречь. Но она – не домашний, фантастически активный человек.

Вернулась Асем другой. Новое имя, новое восприятие происходящего, жизни в целом.

"Я поняла: в этом мире всё настолько непредсказуемо, и человеческий путь может оказаться очень коротким. Вот он есть, а через двадцать минут его может не стать. Поэтому я не держу обиды на людей, не чувствую зависти и злости. Моя профессия даёт классную возможность – дарить людям радость и энергию", – делится собеседница.

У Асем есть прекрасное хобби – шитьё. Оказавшаяся во время пандемии в творческом вакууме, но категорически не привыкшая сидеть без дела девушка прошла трёхмесячные курсы. Теперь она регулярно выкладывает на своей странице в Instagram фотографии в очередном стильном хэндмэйде. Практически все концертные и тойские наряды – собственного производства.

Но делом своей жизни Асем Гордиенко, безусловно, считает концерты в память о Юре. Чтобы люди пели его песни – расстегнутого на все пуговицы, немного наивного и невероятно мудрого в своей безусловной доброте паренька.

Казахстанке из маленького городка с той же энергетикой удаётся собирать стадионы – в Кокшетау, Костанае, Петропавловске, Караганде, Атбасаре.

Огромные просмотры в Сети набрало видео, где Асем произносит: "Сегодня состоялся памятный вечер в Кокшетау, никто не пришёл". А потом неожиданно поднимает руку, и тысячная толпа с эмоциональным возгласом повторяет за ней.

Но ещё больше её любят в райцентрах и сёлах. Аплодируют стоя и отказываются расходиться после двухчасового концерта.