Как в Жамбылской области улучшают качество образования

По информации Управления информации и общественного развития акимата Жамбылской области, 587 дошкольных организациях области воспитываются более 60 тыс. детей. 94,2% детей в возрасте от двух до шести лет и 100% детей в возрасте от трех до шести лет охвачены дошкольным воспитанием.

В прошлом году в регионе были открыты 15 частных детских садов на 3197 мест, а до конца текущего года планируется открыть 19 частных детских садов на 1625 мест.

В своем Послании народу Казахстана "Казахстан в новой реальности: время действий" глава государства Касым-Жомарт Токаев, говоря о необходимости решения вопроса охвата всех детей дошкольным воспитанием, предложил найти новые формы поддержки частных детских садов, включая ваучерный механизм.

Так, был разработан пилотный проект ваучерного финансирования дошкольного образования, который внедрили в 160 организациях дошкольного воспитания города Тараза.