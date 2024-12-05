Как в Жамбылской области развивают возобновляемые источники энергии

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев заявил, что в течение трёх лет регион станет безусловным лидером по объёмам производства возобновляемых источников энергии, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В настоящее время у нас функционирует 22 источника общей мощностью 571 мегаватт. Это шесть гидроэлектростанций, 10 ветровых электростанций, шесть солнечных электростанций. Мы реализуем три очень крупных по масштабам страны и СНГ проекта. В Мойынкумском районе французская компания Total RM будет строить большую ветрогенераторную станцию мощностью 1 гигаватт. В Сарысуском и Таласском районах арабская компания начнет строительство ветровой электростанции мощностью 500 мегаватт. В Сарысуском районе китайская компания строит ветровую электростанцию мощностью 500 мегаватт", - проинформировал аким.

К 2028 году, по словам Карашукеева, в области будет 25 источников общей мощностью 2,5 гигаватт. В таком случае Жамбылская область будет безусловным лидером в этом направлении.

Вместе с тем, для хранения электроэнергии нужны будут дополнительные мощности. Поэтому акимат параллельно со строительством новых мощностей отрабатывает вопросы хранения вырабатываемой электроэнергии.

Также ранее стало известно, что производить из мусора электроэнергию планируют в Жамбылской области.