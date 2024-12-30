В связи с празднованием Нового года ЦОНы и спецЦОНы страны не будут работать с 1 по 3 января, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Госкорпорацию "Правительство для граждан".

"При этом 4 января, суббота, является рабочим днём для дежурных центров обслуживания населения. Приём будет осуществляться с 09:00 до 13:00. 5 и 6 января все центры страны будут работать в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Так как 7 января в Казахстане празднуется православное Рождество, этот день для ЦОНов и спецЦОНов является выходным.

"Напомним, что в будние дни центры обслуживания населения принимают граждан с 09:00 до 18:00. Дежурные центры обслуживания населения работают с понедельника по пятницу с 09:00 до 20:00 и в субботу с 09:00 до 13:00", - добавили в госкорпорации.

Актуальные адреса дежурных центров обслуживания населения можно найти на официальной странице Государственной корпорации в Instagram, а также узнать по номеру 1414.

Напомним, ранее стало известно, как в праздничные дни будет работать Центральная касса в Астане.