Как в XXI веке продолжают торговать людьми

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Торговлю людьми многие считают пережитком прошлого, однако, как показывает практика, проблема существует до сих пор. Сейчас этот вид торговли превратили в криминальный бизнес, доход от которого занимает третье место после торговли наркотиками и оружием. Подробнее том, как существует и видоизменяется рабство в мире и Казахстане, в материале BaigeNews.kz.

Что подразумевает под собой торговля людьми

Торговля людьми - это современная форма рабства. Она является преступлением против личности, против ее свободы. Преступление оказывает разрушительный психологический и физический вред, оно травмирует своих жертв, говорится в описании этого понятия. Целью торговцев является получение прибыли от продажи человека и его дальнейшей эксплуатации.

Уголовный кодекс РК дает следующее определение торговле людьми:

"Купля-продажа или совершение иных сделок в отношении лица, а равно его эксплуатация либо вербовка, перевозка, передача, укрывательство, получение в целях эксплуатации", - статья 128 УК РК.

Эта же статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до пятнадцати лет с конфискацией имущества в зависимости от тяжести совершенного преступления. Торговля людьми является нелегальной предпринимательской деятельностью, которая в ряде случаев представляет из себя транснациональное преступление, что ставит ее в один ряд с торговлей наркотиками и незаконной продажей оружия. Для борьбы с торговлей людьми используются международные методики, страны обмениваются информацией и оказывают помощь друг другу в раскрытии этих преступлений.

Кто чаще всего становится жертвами торговцев

Перед торговцами людьми наиболее уязвимыми оказываются женщины и дети. Это связано с гендерным неравенством, с экономическим и социальным неравенством внутри государства и между странами, коррупция, в том числе внутри правоохранительных органов, которые не выполняют в полной мере свои функции по защите граждан.

“В случае сексуальной эксплуатации целью является материальная выгода. В случае принудительного труда – бесплатная рабочая сила, а при торговле новорожденными детьми – усыновление (удочерение)”, - рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

Как люди попадают в рабство

Торговцы людьми для получения материальной выгоды прибегают к различным методам вербовки и вовлечения потенциальных жертв торговли, начиная от обмана, угрозы, шантажа до лишения свободы и физического насилия.

Самый распространенный способ вербовки людей происходит в интернете. Торговцы активно преследуют жертву в социальных сетях. Вначале общение носит дружественный характер, но затем становится агрессивным. Также вербовщики размещают в интернете предложения о высокооплачиваемой престижной работе, например, работе моделью за границей за баснословный гонорар.

“Участились случаи вербовки девушек через социальные сети и мессенджеры. Преступники злоупотребляют доверием и вводят девушек в заблуждение о возможности получения высокооплачиваемой работы, в том числе за границей. После вербовки берут на себя расходы по оформлению паспортов и покупки билетов. По прибытию отбирают паспорта, незаконно лишают свободы и принуждают к занятию проституцией, в случае непослушания применяют физическое насилие, долговую кабалу”, - сообщает начальник Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Нурмагамбетов Канат Базарбаевич.

Один из факторов, способствующий процветанию торговли людьми, это наличие спроса на платные интим-услуги и дешевую рабочую силу.

Торговля людьми в Казахстане

Казахстан, в силу своего географического положения, является удобной точкой транзита для жертв торговли людьми, через его территорию современных "рабов" отправляют в Россию и другие страны. Однако при этом имеются случаи вывоза жертв из Казахстана в другие страны. Главным фактором при выборе стран для торговцев людьми является безвизовый режим, как в России, Турции и ОАЭ. Внутренняя же торговля людьми в Казахстане, в основном, происходит из поселков и деревень в крупные города.

По сведениям, предоставленным Министерством внутренних дел Республики Казахстан, за последние 9 месяцев 2022 года полицейские зарегистрировали 79 преступлений, связанных с торговлей и дальнейшей эксплуатацией людей. Из них 2 факта были связаны с незаконным лишением свободы, 10 – непосредственно занимались торговлей людьми, 17 были связаны с торговлей и вовлечением несовершеннолетних в занятие проституцией и 50 были связаны с вовлечением в занятие проституцией и организацией работы притонов.

С начала года возбуждены уголовные дела в отношении двух организованных преступных групп, промышлявших торговлей людьми.

Зимой 2021 года СМИ писали о громком деле по торговле людьми в Королевстве Бахрейн, где казахстанки попали в рабство и были вовлечены в проституцию. По итогам расследования правоохранительными органами, 17 участников международной преступной группы были осуждены.

Законодательная база для противодействия торговле людьми

Казахстан является участником более 60 многосторонних универсальных договоров в сфере прав человека, из них 13 международных Конвенций, договоров и соглашений напрямую связаны с противодействием современным формам рабства. Наша страна впервые в 2008 году ратифицировал основной международный документ по борьбе с торговлей людьми – “Конвенцию о рабстве” 1926 года, созданный еще под эгидой Лиги Наций.

“МВД подписываются межправительственные и межведомственные соглашения, регламентирующие прямое сотрудничество с зарубежными правоохранительными органами в раскрытии преступлений, в том числе связанных с торговлей людьми путем обмена информацией, совместных следственных мероприятий и действий, исполнения запросов и поручений. Кроме этого, действует Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью СНГ на 2019–2023 годы и другие”, - сообщили в пресс-службе МВД.

Сегодня в Казахстане нет отдельного закона для борьбы с торговлей людьми. В разработке сейчас находится законопроект “О противодействии торговле людьми в РК”. Над ним работают депутаты Парламента, омбудсмен, секретарь комиссии по правам человека при президенте Казахстана, представители государственных органов, общественных и неправительственных организаций.

“Мы уже порядка 12 лет говорим о необходимости принятия данного закона, опыт разных стран – Беларусь, Молдова, Узбекистан, Грузия имеют такие законы и это очень здорово, потому что система межведомственного взаимодействия отрегулирована и фокус направлен на защиту прав пострадавших от торговли людьми”, - сообщает директор Общественного Фонда "Центр социально-психологической реабилитации и адаптации "Родник" Нина Балабаева.

По ее словам, в данный момент происходит разностороннее обсуждение законопроекта, что должно сделать проект практичным и действенным. В этом законе четко определены сферы действия, он определяет основные принципы торговли людьми, основные цели и задачи, уполномоченные органы и субъекты исполнения этого закона.

“Это очень важно, потому что через этот закон будет запущен механизм взаимодействия, механизм переправления для оказания помощи людям, которые оказались в подобной жизненной ситуации и которые могут быть потенциальными жертвами торговли людьми. Целый блог посвящен защите прав несовершеннолетних, поскольку они очень уязвимы. Очень важно, что прописаны абсолютно все субъекты, в том числе субъекты туристического бизнеса, прокуратура, неправительственный сектор – все организации, которые напрямую или косвенно работают в противодействии торговли людьми”, - рассказала Нина Балабаева.

“Сроки внесения законопроекта обозначены на январь 2023 года в Министерстве юстиции, февраль того же года - на рассмотрение в правительство и на апрель 2023 года уже в Парламент”, - сообщили в пресс-службе МВД РК.

Реабилитация жертв торговцев людьми в Казахстане

В Казахстане функционируют неправительственные организации по борьбе с рабством, открывают приюты и кризисные центры для пострадавших от торговли людьми, где им оказывается вся необходимая помощь и где они могут остаться на срок, который им необходим для восстановления и на время проведения следственных мероприятий.

“Жертвы торговли людьми могут, в первую очередь, рассчитывать на помощь правоохранительных органов, которые обязаны принимать заявления и начинать защищать их права. Иностранцы могут получить помощь в миграционной службе, посольствах. И общественные организации или кризисные центры, оказывающие помощь жертвам. Работают они при поддержке государства и международных организаций. Если через государство, то через управление занятости и социальных программ, существуют специальные проекты по оказанию помощи пострадавшим. Такие проекты реализуются почти во всех крупных городах Казахстана”, - рассказала Анна Рыль, председатель фонда "Коргау Астана".

По ее словам, существует проблема при установлении личности пострадавших. Сейчас этот процесс упрощен, но есть момент, связанный с восстановлением документов поскольку если человек проживал на территории другого государства, это может занимать долгий период, отметила она.

“В Казахстане внедряется кейсовая модель, когда человек приходит, его опрашивает социальный работник, который работает с ним и составляет на человека карточку и индивидуальный план. Он пишет, какая помощь будет оказана человеку: восстановление документов, работа с психологом, медицинская помощь. И, согласно этому плану, его направляют к специалистам и в последствии мониторят. Общее социальное восстановление занимает около 6 месяцев, а психологический ущерб у каждого человека проходит индивидуально”, - рассказала правозащитница.

По словам Рыль, реабилитация детей проходит намного сложнее и девиации могут сопровождать его всю жизнь, особенно если произошла сексуальная эксплуатация или насилие.

“Также обычно мы не говорим про одну вещь – попрошайничество. Есть моменты, когда детей, инвалидов и в целом уязвимых людей вовлекают, принуждают к попрошайничеству, и человек испытывает физическое и психологическое насилие, если он не собирает необходимую сумму. Зачастую даже бездомные, которые просят деньги себе на проживание, на самом деле, часть денег отдают кому-то, кто является сборщиком этих денег”, - рассказала глава фонда "Коргау Астана".

Какие наказания предусмотрены для торговцев людьми

“На сегодняшний день, за преступления, связанные с торговлей людьми, ответственность предусмотрена по статьям 116, 125 части 3 пункта 2, 126 части 3 пункта 2, 128, 134, 135, 308 и 309 УК, с максимальным сроком наказания до 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Это достаточно жесткое наказание”, - отметили в МВД.

Торговля людьми является глобальной международной проблемой. Каждый гражданин должен оказывать содействие в борьбе с этим явлением и при малейшем подозрении сообщать о таких фактах на горячую линию или напрямую в правоохранительные органы.