Как в стране борются с пытками, рассказали в Генеральной прокуратуре

Фото: BaigeNews.kz

Начальник службы специальных прокуроров ГП РК Ризабек Ожаров сообщил о том, как в Генеральной прокураторе борются с пытками, передаёт BaigeNews.kz.

С 1 января подследственность по расследованию дел о пытках определена за органами прокуратуры.

"Если ранее дела о пытках расследовались антикоррупционной службой, управлениями собственной безопасности полиции или другими органами уголовного преследования, то сейчас эти дела расследуются исключительно прокурорами. Эта высокое доверие со стороны президента страны и запрос общества. В то же время и огромная ответственность за принятие объективных и справедливых процессуальных решений. Искоренение этого средневекового позорного явления, как пытки, в нашей стране возложено на нас. Это потребует от прокуроров принципиальности и профессионализма", - сказал Ризабек Ожаров.

Он подчеркнул, что Казахстан придерживается нулевой терпимости к пыткам и принял закон, ужесточающий наказания за преступления, связанные с пытками. Предусмотрена ответственность руководителей органа, где допущены пытки.

Максимальный срок наказания за применение пыток увеличен с 10 до 12 лет лишения свободы. Также отменено освобождение от уголовной ответственности за пытки на основании амнистии, срока давности, раскаяния и примирения сторон.

Генеральной прокуратурой на основе Стамбульского протокола разработана методика расследования пыток. Утверждена Инструкция "Об организации досудебного расследования дел о пытках в органах прокуратуры.

"Стоит отметить, что процедура принятия дел о пытках прокурорами упрощена. При получении заявлений о пытках прокуроры незамедлительно приступают к расследованию и фиксации следов преступления", - подчеркнул Ризабек Ожаров.

По его словам, разработан детальный алгоритм действий прокуроров при регистрации заявлений о пытках и продолжается работа по внесению изменений, дополнений в действующие нормативно правовые акты.

На базе Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре проводятся курсы, семинары по расследованию дел о пытках, сообщили в ведомстве.

"Работа по противодействию пыткам в первую очередь должна быть профилактической. То есть речь идет о том, что помимо борьбы с последствиями, мы должны уделять большое внимание ее превенции. В большинстве случаев данное преступление носит латентный характер. Как показывает практика, противоправные действия совершаются в неохваченных камерами видео-наблюдений местах или же где они не функционируют. Профилактическими мерами мы должны устранить подобные факторы",

На данный момент на стадии внедрения сплошное видеонаблюдение и исключение "мёртвых зон" во всех правоохранительных и специальных органах, исправительных учреждениях.

В целом нормативно-правовая база, материально техническая оснащённость и другие организационные аспекты готовы. В Генеральной прокуратуре уже приступили к выполнению поставленных задач.