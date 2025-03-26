Силами воинских частей 52859 и 28237 Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в ауле Бесколь и селе Прибрежное Кызылжарского района активно ведутся работы по защите от наводнений, передаёт BaigeNews.kz. Здесь укладывается 380 метров полипропиленовых пологов, а также заготовлено и уложено 4400 мешков для предотвращения угрозы стихии.

Не менее важные мероприятия проходят и в Уалихановском районе, где вблизи сел Кулыколь и Каратал проводятся взрывные работы для предотвращения ледовых заторов в устье реки Селета на площади 3400 квадратных метров. Эти меры направлены на обеспечение безопасности и минимизацию возможных негативных последствий от весенних паводков.