Как в СКО готовятся к приходу большой воды

Заместитель начальника ДЧС Северо-Казахстанской области подполковник Мурат Кангужинов сообщил, что перелив на Сергеевском водохранилище составляет четыре метра, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Наполняемость Сергеевского водохранилища составляет 176%. Перелив на водохранилище составляет 395 сантиметров. Это создаёт угрозу подтопления трём районам и Петропавловску. Идёт повсеместное информирование населения, а также предупреждение о заблаговременной эвакуации", - сказал Мурат Кангужинов.

Для борьбы с паводками в область прибыли силы МЧС из Туркестанской, Карагандинской, Павлодарской, Улытауской областей, Астаны и Алматы, Министерства обороны РК.

"Проводится работа по откачке талой воды, очищению арыков, расширению и углублению каналов, заготовке и укладке мешкотары. Также проводится укрепление защитных обвалований вокруг Петропавловска и населённых пунктов Кызылжарского района", - добавил замначальника ДЧС СКО.

Задействовано 2120 человек и 223 единиц техники, 138 мотопомп и 25 плавательных средств.

Вчера аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов обратился к жителям области по поводу паводковой ситуации.

В регионе проводится эвакуация населения, сельскохозяйственных и домашних животных в безопасные места. Однако не все граждане соглашаются покинуть свои дома.

Первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр поручил начать принудительную эвакуацию жителей пригорода Петропавловска.

Ранее редакция публиковала видео и материал о том, как происходит сброс воды на Сергеевском водохранилище в СКО.