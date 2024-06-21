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Как в шахматах: Шаккалиев объяснил механизм рассмотрения петиции по возврату прежнего часового пояса

Сегодня, 12:20
АВТОР
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pixabay Сегодня, 12:20
Сегодня, 12:20
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Фото: pixabay

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев в кулуарах парламента рассказал, как будет рассматриваться петиция по возврату прежнего часового пояса в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"По петиции - идем по законодательно установленному алгоритму. Сегодня проводится заседание рабочей группы. Это первый этап -  организационный. Мы рабочую группу сформировали, всех кого заявитель представил, кто в состав должен был войти, мы включили. На этой группе мы сегодня говорим о принципах работы: открытость, аргументированность, взаимоуважение, устанавливаем график работы, формируем повестку и как в шахматах - каждый ход аргументирован, записан, без взаимных обвинений, без лишних эмоций. Это будет второй этап работы", - сказал Шаккалиев.

Далее, по его словам, комиссия будет подводить итоги и выносить свое решение.

"40 дней -  установлен общий срок законом - поэтому в этот установленный законом срок всё и произойдёт", - заверил министр.

Ранее сообщалось, правительство Казахстана рассмотрит петицию о возврате прежнего часового пояса. Петиция набрала необходимые 50 тысяч голосов.

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